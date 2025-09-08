Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δημοσιοποίησαν σημείωμα που, όπως λένε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα 50ά του γενέθλια, σύμφωνα με το BBC.

Δικηγόροι της περιουσίας του Έπσταϊν απέστειλαν έγγραφα στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής μετά από κλήτευση που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα.

Τα μέλη της επιτροπής από το Δημοκρατικό Κόμμα ανάρτησαν κατόπιν τη Δευτέρα το γράμμα στην πλατφόρμα Χ.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη δημοσίευση λεπτομερειών του σημειώματος από τη Wall Street Journal τον Ιούλιο. Ο Τραμπ είχε δηλώσει τότε ότι πρόκειται για «κάτι ψεύτικο» και αρνήθηκε ότι το έγραψε.

«Αυτά δεν είναι τα λόγια μου, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω. Επίσης, δεν σχεδιάζω εικόνες», είχε πει τότε.

Το υπογεγραμμένο σημείωμα αναφέρει: «Χρόνια Πολλά – και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Η επιτροπή είχε εκδώσει τον περασμένο μήνα νομική κλήτευση προς τους εκτελεστές της περιουσίας του Έπσταϊν για να παραδώσουν σειρά εγγράφων, μεταξύ των οποίων και το λεγόμενο birthday book που περιέχει το σημείωμα το οποίο φέρεται να έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή εναντίον των δημοσιογράφων, του εκδότη και στελεχών της Wall Street Journal, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της News Corp Ρούπερτ Μέρντοκ, μετά τη δημοσίευση της ιστορίας το καλοκαίρι.

Ο εκδοτικός οίκος της εφημερίδας, είχε δηλώσει τότε ότι είχε «πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια του ρεπορτάζ μας».

Το μέσο επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο, όπως και με τους προσωπικούς δικηγόρους του Τραμπ.

Στην πλατφόρμα Χ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Μπουντόβιτς, ανάρτησε τη Δευτέρα διάφορες εικόνες με την υπογραφή του Τραμπ.

«Ώρα να ανοίξει το μπλοκ επιταγών η @newscorp, δεν είναι η υπογραφή του. ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ!», έγραψε ο Μπουντόβιτς.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει τον Ιούλιο ότι η συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, δημιούργησε το birthday book για τον χρηματοδότη το 2003.

Περιείχε καταχωρήσεις από διάφορους γνωστούς του Έπσταϊν, ανάμεσά τους και σημείωμα που φέρεται να έφερε το όνομα του Τραμπ, ο οποίος τότε ήταν φίλος του.

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις για χρόνια, όμως ο πρόεδρος έχει πει ότι ήρθαν σε ρήξη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο χρηματοδότης «άρπαξε» εργαζόμενους από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ποινικά το 2006 στη Φλόριντα για κακούργημα σχετικό με προώθηση στην πορνεία.