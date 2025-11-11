Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της προσπαθεί να ανοίξει η Άλισον Μακ, η ηθοποιός του Smallville που καταδικάστηκε το 2021, επειδή στρατολογούσε γυναίκες ως σκλάβες του σεξ για την αίρεση NXIVM.

Η 43χρονη που μπήκε στο χώρο της υποκριτικής όσο ήταν παιδί, μιλώντας στο καναδικό CBC σε μια σειρά επτά επεισοδίων με τίτλο Allison After NXIVM, περιέγραψε τη ζωή της σήμερα, καθώς είναι ελεύθερη μετά από περίπου δύο χρόνια στη φυλακή.

Η ηθοποιός το 1998 γνώρισε τον Κιθ Ρανιέρι (καταδικάστηκε σε 120 χρόνια) και ήρθαν κοντά, με εκείνον να λειτουργεί ως μέντορας της. Στη συνέχεια, ίδρυσαν την αίρεση NXIVM που στρατολογούσε γυναίκες ως σκλάβες του σεξ, κυρίως από πλούσιες οικογένειες ή με όσες είχαν επαφή με το αμερικανικό lifestyle.

Επισήμως, η αίρεση εμφανιζόταν ως ομάδα αυτοβοήθειεας γυναικών, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες οι γυναίκες αναγκάζονταν σε καθημερινή σεξουαλική επαφή με τον Κιθ Ρανιέρι και σε άλλες σεξουαλικές πράξεις. Όσες αντιδρούσαν, τις κακοποιούσαν βίαια, στιγμάτιζαν το σώμα τους με τα αρχικά του ονόματος του αρχηγού ή τις οδηγούσαν στην αυτοκτονία, για να μη μιλήσουν.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2018 μετά από σύλληψη του Ρανιέρι και παρότι η Μακ παραδέχτηκε πως ήταν το «δεξί χέρι» του χέρι, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση και αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2023, αφού εξέτισε 21 μήνες.

Πλέον, ζει στις ΗΠΑ, σπουδάζει για μεταπτυχιακό στην κοινωνική εργασία και τον Ιούνιο παντρεύτηκε τον πρώην Ναζί Frank Meeink, τον οποίο γνώρισε σε ένα πάρκο για σκύλους το 2024.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times η Μακ περιγράφοντας τις πράξεις της, δήλωσε: «Ήμουν ένα τέρας… Υπήρξα απίστευτα κακοποιητική, χρησιμοποιούσα τους ανθρώπους για να πάρω αυτό που ήθελα. Δεν με ενδιέφεραν, οπότε δεν θα με περιγράψω ως θύμα. Αυτοί ήταν τα θύματα. Εγώ χρησιμοποιούσα την καριέρα μου, για να κάνω… αυτό που έκανα».

Ωστόσο, σημείωσε ότι κατέστρεψε ζωές και επειδή ήθελε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. «Πιστεύω μέσα μου, ότι έκανα ό,τι έκανα για να βοηθήσω τους άλλους… Για αυτό σήμερα συνεργάζομαι με φιλανθρωπικές οργανώσεις».