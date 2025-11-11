Ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση έχει «επιδεινωθεί σημαντικά» σε ορισμένες περιοχές της νοτιοανατολικής περιφέρειας Ζαπορίζια, όπου συνεχίζονται σφοδρές μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά στις περιοχές Ολεξάντριβκα και Χουλιεϊπόλε όπου, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε δυναμικό και εξοπλισμό, ο εχθρός προωθήθηκε κατόπιν σφοδρών μαχών και κατέλαβε τρεις οικισμούς», ενημέρωσε ο στρατηγός Σίρσκι μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.