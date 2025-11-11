Η αλήθεια είναι πως η σύγχρονη εποχή επιφυλάσσει εκπλήξεις, ακόμα και όταν πρόκειται για διαζύγια. Μια υπόθεση οικογενειακού δράματος πήρε απροσδόκητη τροπή, όταν αποκαλύφθηκε πως η σύζυγος επιχείρησε να «δέσει» τον άντρα της με μαγικές τελετές προκειμένου να μην τον χάσει.

Ο σύζυγος, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε το σκηνικό μετά το διαζύγιο, που θύμιζε ταινία.

Το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2014 και απέκτησε δύο παιδιά, φαινόταν να έχει έναν επιτυχημένο γάμο. Ωστόσο, οι υπερβολικές απαιτήσεις της γυναίκας, όπως δήλωσε ο πρώην σύζυγος στο Mega, μαζί με τις προσβολές και τις δυσκολίες, οδήγησαν τελικά στον χωρισμό.

Στο πλαίσιο αυτής της ρήξης, η σύζυγος προχώρησε σε μαγικές τελετές. Ο άντρας υποστήριξε ότι είδε σε βίντεο τη γυναίκα του να κάνει βουντού.

Το περιβάλλον της «μαγικής τελετής» ήταν αποκρυφιστικό (ή και για γέλια θα μπορούσαν να πουν αρκετοί): αχνός φωτισμός από κεριά, ειδικές μουσικές επιλογές, και μήλα με καρφιά

Κάθε ξόρκι συνοδευόταν από ένα καρφί πάνω σε ένα κόκκινο μήλο.

Τα λόγια που φέρεται να χρησιμοποίησε η γυναίκα, σύμφωνα με τα αποσπάσματα που μετέδωσε το Mega, δείχνουν την προσπάθεια «δέσμευσης» του άντρα:

«H Μεγάλη Πτολεμαΐδα, …, με αγαπάει», «Ας μην φάει, ούτε να πιεί μέχρι να έρθει σε εμένα», «Ας μην φάει και ας μην συναντήσει άλλη γυναίκα, εκτός από εμένα. Κάνε ότι θέλεις μαζί του μέχρι να συμφωνήσει να μείνει μόνο μαζί μου. Όσο ζω θα με ακούει, θα με αγαπάει και θα μου λέει πάντα την αλήθεια».

Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο απίστευτη τροπή όταν, όπως υποστήριξε ο άντρας, έλαβε μήνυμα στο Viber από μία άγνωστη γυναίκα. Η άγνωστη τον ενημέρωσε ότι η πρώην σύζυγός του είχε δώσει το ποσό των 350 ευρώ για να τον κάνει «σκλάβο» της.

Η πρώην σύζυγος προτίμησε, όπως φαίνεται, να αναζητήσει λύση στα μεταφυσικά, αν και το αποτέλεσμα τη διέψευσε πανηγυρικά…