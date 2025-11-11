Με τον Μήτογλου να βάζει 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ και τον Φαρίντ να κάνει ντεμπούτο με double-double (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 κοψίματα), ο Παναθηναϊκός νίκησε με 101-95 την Παρί εκτός έδρας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο 36χρονος Φαρίντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών, έκανε μόλις μία προπόνηση με τους «πράσινους» αλλά ήταν εκπληκτικός στο Παρίσι θυμίζοντας τα καλά του χρόνια στο ΝΒΑ και κάνοντας τη διαφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν που επέστρεψε στις νίκες και είναι στο 6-4 μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές.

Ο νέος σέντερ του «τριφυλλιού» ήταν βασικός και έδινε από το ξεκίνημα λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, οι Γάλλοι όμως ήταν πολύ εύστοχοι στα τρίποντα (5/12) και είχαν το προβάδισμα με 28-27 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό ο Σλούκας και με σερί 10-0 το 32-30 έγινε 32-40, με τους «πράσινους» να παίρνουν πόντους από Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ, Ναν, Φαρίντ και να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο στο +9 (43-52).

Στην τρίτη περίοδο, όμως, το σκηνικό άλλαξε… Με τους Χίφι και Ρόμπινσον να σκοράρουν συνεχώς οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προσπεράσουν (63-61), με το παιχνίδι να μετατρέπεται σε ντέρμπι και τις δύο ομάδες να μπαίνουν ισόπαλες (72-72) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα η Παρί προηγήθηκε με 84-79, οι Φαρίντ και Μήτογλου όμως έκαναν το 84-84 και στη συνέχεια ανέλαβε δράση και ο Σορτς, ο οποίος ήταν καθοριστικός στα τελευταία λεπτά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεφύγει με 95-89 και διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 101-95.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101