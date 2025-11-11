Δύσκολες στιγμές πέρασε το περασμένο Σάββατο (8/11) ο Ραχίμ Στέρλινγκ καθώς διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του, με τον ίδιο και τα παιδιά του να βρίσκονται εκεί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Telegraph, το σκηνικό έγινε μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα της Τσέλσι με τη Γουλβς στο Στάμφορντ Μπριζ το βράδυ του Σαββάτου (8/11).

Ο Στέρλινγκ δεν αγωνίστηκε και ήταν στο σπίτι του με την οικογένειά του, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε αυτό για να κλέψουν χρήματα ή αντικείμενα μεγάλης αξίας. Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν και τόσο καλά για αυτούς καθώς αιφνιδιάστηκαν από την παρουσία της οικογένειας στο σπίτι και δεν πήραν αυτά που ήθελαν.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο Στέρλινγκ φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα για να αντιμετωπίσει τους διαρρήκτες, με την αστυνομία να έχει αρχίσει έρευνα για την υπόθεση ενώ όλα τα μέλη της οικογένειας του Άγγλου ποδοσφαιριστή να είναι καλά στην υγεία τους.