Στις 12 Νοεμβρίου 1942, στη Θεσσαλονίκη, ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως Κωνσταντίνος Πούλιος χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα. Σε μια περίοδο όπου η χώρα ζει τα δεινά της Κατοχής, εκείνος υπηρετεί σε ένα σώμα που τότε βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία συγκρότησης και οργάνωσης. Η απώλειά του καταγράφεται ως η πρώτη επίσημη θυσία πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος στη νεότερη ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εικόνα του νεαρού δόκιμου που μπαίνει σε φλεγόμενα δωμάτια, με ελάχιστα μέσα προστασίας, με μοναδικό όπλο το θάρρος και το καθήκον, συνοψίζει την ίδια την ουσία της αποστολής των πυροσβεστών. Εκείνων που τρέχουν όταν οι άλλοι απομακρύνονται. Που ρισκάρουν τη ζωή τους όχι για να πάρουν κάτι, αλλά για να σώσουν κάτι: έναν άνθρωπο, μια οικογένεια, ένα σπίτι, μια πόλη.

Η πράξη θυσίας του Πούλιου γίνεται σύμβολο. Αναγνωρίζεται επίσημα από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτεία. Και πολλά χρόνια αργότερα, καθιερώνεται η 12η Νοεμβρίου ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών. Μια μέρα όχι για εορτασμό, αλλά για σιωπή, αναστοχασμό και τιμή. Για τους πυροσβέστες που χάθηκαν στη φωτιά, στις επιχειρήσεις διάσωσης, στις πλημμύρες, στα τροχαία, σε κάθε αποστολή όπου ο κίνδυνος ήταν δεδομένος.

Κάθε χρόνο, σε όλη τη χώρα, κατατίθενται στεφάνια, τελούνται επιμνημόσυνες δεήσεις και ακούγονται ονόματα. Μερικά γνωστά, πολλά άγνωστα στο ευρύ κοινό, όλα όμως χαραγμένα στις καρδιές συναδέλφων που συνεχίζουν τη σκυτάλη της υπηρεσίας. Η μνήμη τους αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας του Σώματος.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

333 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος κατατροπώνει τον περσικό στρατό του Δαρείου Γ’ στη Μάχη της Ισσού, στη νότια Μικρά Ασία. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγάλο θρίαμβο του Αλεξάνδρου επί των Περσών, μετά τη νίκη του στη Μάχη του Γρανικού. Η ήττα του Δαρείου στην Ισσό τον αναγκάζει να υποχωρήσει, ενώ ο Αλέξανδρος εξασφαλίζει την κυριαρχία του στη Μικρά Ασία και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του προς την Περσική Αυτοκρατορία.

1793: Ο Ζαν Σιλβέν Μπεγί, ο πρώτος δήμαρχος του Παρισιού και εξέχουσα προσωπικότητα της Γαλλικής Επανάστασης, εκτελείται στη γκιλοτίνα.

1910: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κασκαντέρ σε κινηματογραφική ταινία. Πηδά από φλεγόμενο αερόστατο στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης.

1912: Το 7ο Σύνταγμα Πεζικού απελευθερώνει την πόλη της Χίου. Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν αποβιβαστεί την προηγούμενη μέρα στα περίχωρα της πόλης της Χίου, αντιμετωπίζουν με επιτυχία μια απρόσμενη τουρκική επίθεση και υψώνουν τελικά την ελληνική σημαία στην πρωτεύουσα του νησιού.

1912: Ανακαλύπτονται τα παγωμένα σώματα του Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ και των μελών της αποστολής του στην Ανταρκτική, στην Τράπεζα Πάγου Ρος, λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να επιστρέψουν από τον Νότιο Πόλο.

1927: Ο Λέων Τρότσκι διαγράφεται από το ΚΚΣΕ και ο Ιωσήφ Στάλιν γίνεται απόλυτος κυρίαρχος στην ΕΣΣΔ.

1933: Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες.

1941: Κοντά στη Μόσχα, η θερμοκρασία πέφτει στους -12°C και ο Κόκκινος Στρατός στέλνει για πρώτη φορά στρατεύματα χιονοδρόμων εναντίον των γερμανικών δυνάμεων, σηματοδοτώντας τη σταδιακή ανατροπή της γερμανικής προέλασης στο Ανατολικό Μέτωπο.

1942: Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως Κωνσταντίνος Πούλιος σκοτώνεται στη Θεσσαλονίκη, κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα. Θεωρείται ο πρώτος καταγεγραμμένος πεσών εν ώρα καθήκοντος στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών, προς τιμήν όσων θυσίασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την προστασία του πολίτη.

1969: Κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ, ο δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς αποκαλύπτει τη φρικιαστική σφαγή του Μι Λάι, όπου Αμερικανοί στρατιώτες δολοφόνησαν πάνω από 500 αμάχους, υπό την κατηγορία ότι υποστήριζαν τους Βιετκόνγκ. Η σφαγή περιλάμβανε μαζικές δολοφονίες, βιασμούς και ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού. Παρά την προσπάθεια συγκάλυψης από τη στρατιωτική ηγεσία, ο Χερς με επίμονη έρευνα ανέδειξε το γεγονός, προκαλώντας σοκ και οργή παγκοσμίως και τροφοδοτώντας το αντιπολεμικό κίνημα στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την απάνθρωπη πλευρά του πολέμου του Βιετνάμ.

1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επίθεσης στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ διατάσσει το Γενικό Επιτελείο να εκπονήσει σχέδιο για επίθεση κατά της Ελλάδας. Η διαταγή αυτή οδηγεί στη δημιουργία του Σχεδίου Μαρίτα, που στοχεύει στη γερμανική εισβολή μέσω Βουλγαρίας για την υποστήριξη της Ιταλίας και την εξασφάλιση της γερμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια. Η γερμανική επίθεση θα πραγματοποιηθεί τελικά τον Απρίλιο του 1941, με την Ελλάδα να υφίσταται την τριπλή κατοχή από γερμανικές, ιταλικές και βουλγαρικές δυνάμεις.

1942: Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών.

1980: Το διαστημικό σκάφος Voyager 1 πραγματοποιεί την πιο κοντινή προσέγγιση στον Κρόνο και στέλνει τις πρώτες καθαρές εικόνες των εντυπωσιακών δακτυλίων του, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη μελέτη του πλανήτη.

2001: Το αεροσκάφος της American Airlines, πτήση 587, συντρίβεται λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Τζον Κένεντι της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας 265 άτομα και καταγράφεται ως μία από τις πιο θανατηφόρες αεροπορικές τραγωδίες στις ΗΠΑ.

1990: Ο Τιμ Μπέρνερς Λι δημοσιεύει την επίσημη πρόταση για τον Παγκόσμιο Ιστό στο CERN, προτείνοντας ένα ενιαίο σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών μέσω υπερσυνδέσμων. Η ιδέα αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του Web όπως το γνωρίζουμε, αλλάζοντας ριζικά την επικοινωνία, την ενημέρωση και την καθημερινή ζωή σε όλο τον κόσμο.

1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η Αστυνομία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς Κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές Αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.

2000: Το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού στην ιστορική Λεωφόρο μετά από 17 χρόνια (0-0) στιγματίζεται από σοβαρά επεισόδια.

2011: Η οικονομική κρίση οδηγεί τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι σε παραίτηση από την πρωθυπουργία της Ιταλίας.

Γεννήσεις

1929 – Γκρέις Κέλι (Grace Kelly), Αμερικανίδα ηθοποιός και αργότερα πριγκίπισσα του Μονακό, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κλασικού Χόλιγουντ. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «The Country Girl» και πρωταγωνίστησε σε ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ, όπως «Rear Window» και «To Catch a Thief». Ο γάμος της με τον πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄ το 1956 την έκανε διεθνές σύμβολο κομψότητας και διαχρονικού στιλ.

1945 – Νιλ Γιανγκ (Neil Young), Καναδός τραγουδοποιός και από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της folk και rock μουσικής. Με τη χαρακτηριστική, «σπασμένη» φωνή και τους βαθιά προσωπικούς στίχους του, διαμόρφωσε ολόκληρες γενιές μουσικών. Από τη συνεργασία του με τους Crosby, Stills, Nash & Young έως τα εμβληματικά άλμπουμ «Harvest» και «After the Gold Rush», άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Γνωστός και για την ακτιβιστική του δράση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

1953 – Βασίλης Καρράς, Έλληνας τραγουδιστής, αγαπημένος στη λαϊκή μουσική σκηνή με πορεία δεκαετιών. Με τη βραχνή, χαρακτηριστική φωνή του και τα τραγούδια που μιλούν για έρωτα, νύχτα και καρδιά, έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της πίστας. Συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες και ερμηνευτές, ενώ άφησε επιτυχίες που τραγουδήθηκαν ευρέως σε Ελλάδα και ομογένεια. Παραμένει σύμβολο της σύγχρονης λαϊκής διασκέδασης.

1961 – Νάντια Κομανέτσι (Nadia Comăneci), Ρουμάνα γυμνάστρια και θρύλος της ενόργανης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ 1976 έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία που βαθμολογήθηκε με 10, αλλάζοντας για πάντα τα δεδομένα του αθλήματος. Κατέκτησε πέντε χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και θεωρείται σύμβολο τελειότητας, χάρης και απόλυτου ελέγχου της κίνησης. Η πορεία της ενέπνευσε γενιές αθλητριών σε όλο τον κόσμο.

1965 – Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός, γνωστή για τους κωμικούς της ρόλους στην τηλεόραση και στο θέατρο. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο χιούμορ, την εκφραστικότητα και την ικανότητά της να δίνει ανθρώπινη διάσταση στους χαρακτήρες της. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τηλεοπτικές σειρές όπως «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Νταντά», ενώ έχει υπογράψει και θεατρικές επιτυχίες, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κωμικές παρουσίες της ελληνικής σκηνής.

1972 – Βασίλης Τσιάρτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και από τους κορυφαίους μέσους της Εθνικής Ελλάδας. Ξεχώρισε για την εξαιρετική τεχνική του, τις ακριβείς πάσες και τη μοναδική του ικανότητα στις εκτελέσεις φάουλ. Αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η ΑΕΚ και η Σεβίλλη, ενώ υπήρξε βασικό μέλος της Εθνικής που κατέκτησε το Euro 2004. Η ποδοσφαιρική του ποιότητα τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο χαρισματικούς δημιουργικούς μέσους της γενιάς του.

1980 – Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling), Καναδός ηθοποιός με ξεχωριστό ύφος και αναγνωρίσιμη κινηματογραφική παρουσία. Έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία «The Notebook» και συνέχισε με απαιτητικούς ρόλους σε έργα όπως «Drive» και «La La Land», όπου απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ξεχωρίζει για τη φυσικότητα στην ερμηνεία, την εσωτερικότητα των χαρακτήρων του και την ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και τις μεγάλες παραγωγές.

1982 – Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Les Misérables». Ξεκίνησε με ρόλους σε νεανικές ταινίες, όπως «The Princess Diaries», και στη συνέχεια καθιερώθηκε με πιο απαιτητικές ερμηνείες σε ταινίες όπως «Brokeback Mountain» και «The Devil Wears Prada». Ξεχωρίζει για την ευελιξία και τη συναισθηματική ένταση που φέρνει στους ρόλους της, παραμένοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Θάνατοι

1923 – Ερνστ Τσίλλερ (Ernst Ziller), Γερμανός αρχιτέκτονας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Αθήνα του 19ου αιώνα. Εμπνευστής και δημιουργός σημαντικών νεοκλασικών κτιρίων, συνεργάστηκε με τον Θεόφιλο Χάνσεν και ανέλαβε έργα όπως το Ζάππειο, το Ιλίου Μέλαθρον (σήμερα Νομισματικό Μουσείο) και πλήθος αστικών κατοικιών. Ο Τσίλλερ συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της νεότερης Ελλάδας.

Νείλος

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας