Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι η κορυφαία τενίστρια του κόσμου και το 2025 ήταν ένα εκπληκτικό έτος για την ίδια όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο οικονομικό.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι κλείνει το 2025 στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Το γεγονός ότι είναι η καλύτερη, όμως, αποδεικνύεται και από τα έσοδά της.

Η Σαμπαλένκα έβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό της το ποσό των 15.008.519 δολαρίων μέσα στο 2025 από τους αγώνες της στο τένις και αυτό σημαίνει πως έσπασε το ρεκόρ της Σερένα Ουίλιαμς, η οποία το 2013 είχε εισπράξει από τις επιδόσεις της στο τένις το ποσό των 12.385.572 δολαρίων.

Με τα λεφτά που κέρδισε μέσα στο 2025, το συνολικό ποσό που έχει κερδίσει από το τένις η Σαμπαλένκα φτάνει στα 45.175.621 δολάρια και είναι στο Νο2 της σχετικής λίστας, πίσω από τη Σερένα Ουίλιαμς (94,8 εκατ. δολάρια).