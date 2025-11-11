Τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου αποδείχθηκαν καταστροφικά για τον Άρη στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μπαχτσεσεχίρ για την 7η αγωνιστική του Eurocup, καθώς δέχθηκε σερί 15-0 και τελικά ηττήθηκε με 76-86.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι, λειτουργούσε όπως έπρεπε στην άμυνα και κατάφερε να προηγηθεί με 21-12 στο 8′, για να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +7 (23-16). Τα πράγματα πήγαιναν καλά και στη δεύτερη περίοδο, όπως δείχνει το 35-29 στο 15′, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν και κατάφεραν να πλησιάσουν στον πόντο.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 39-38 και στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου οι Τούρκοι κατάφεραν να προσπεράσουν (43-41), με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο στα επόμενα λεπτά. Γενικά, πάντως, ήταν άστοχες και οι δύο, με τον Άρη να καταφέρνει να ξαναπάρει το προβάδισμα και να μπαίνει από το +2 (59-57) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, οι «κίτρινοι» με τρίποντο του Τζόουνς προηγήθηκαν με 62-57, αλλά στη συνέχεια όλα στράβωσαν… Η ελληνική ομάδα κόλλησε και η Μπαχτσεσεχίρ το εκμεταλλεύθηκε για να κάνει σερί 15-0 και να μετατρέψει το σκορ από 62-57 σε 62-72, καταφέρνοντας να κρατήσει το προβάδισμα ως το τέλος και να πάρει τη νίκη με 86-76.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86