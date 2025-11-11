Ένα εντυπωσιακό μπλε διαμάντι βάρους 9,51 καρατίων, που ανήκε προηγουμένως στη Ρέιτσελ «Μπάνι» Μέλλον, την αριστοκρατική φιλάνθρωπο και στενή φίλη της Τζάκλιν Κένεντι, πωλήθηκε στη Γενεύη για 25 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε o οίκος δημοπρασιών Christie’s την Τρίτη.

Το διαμάντι, σε σχήμα αχλαδιού και εσωτερικά άψογο, τοποθετημένο στην άκρη ενός περιστρεφόμενου δακτυλιδιού, ονομάζεται «Mellon Blue», από την προηγούμενη ιδιοκτήτριά του, η οποία το είχε φορέσει ως μενταγιόν. Είχε πουληθεί για 32,6 εκατομμύρια δολάρια το 2014, το έτος που η Μέλλον πέθανε σε ηλικία 103 ετών.

Ο οίκος Christie’s ανέφερε ότι τότε ήταν η υψηλότερη τιμή που είχε καταβληθεί ποτέ σε δημοπρασία για έγχρωμο διαμάντι. Ωστόσο, το παγκόσμιο ρεκόρ για μπλε διαμάντι κατέχει το «Oppenheimer Blue», που πωλήθηκε στη Γενεύη το 2016 για πάνω από 57 εκατομμύρια δολάρια.

Η Μέλλον, αυτοδίδακτη και παθιασμένη με την κηπουρική, κατάγονταν από πλούσια οικογένεια και παντρεύτηκε σε οικογένεια τραπεζιτών Mellon.

Ένα από τα κληροδοτήματα της ήταν η αναδιαμόρφωση του Κήπου των Τριαντάφυλλων στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της προεδρίας Κένεντι, τον οποίο ανακαίνισε εκ νέου φέτος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.