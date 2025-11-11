Για οικονομική απάτη που προκάλεσε ζημία 500.000 ευρώ σε Περουβιανούς επιχειρηματίες κατηγορείται ο Αντρές Ινιέστα, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας.

Συγκεκριμένα, επιχειρηματίες από το Περού επένδυσαν το ποσό των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία στην οποία πρόεδρος είναι ο 41χρονος Ισπανός και η οποία δραστηριοποιείται στην οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νότια Αμερική.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν έγιναν ποτέ παρά το γεγονός ότι τοπικοί επιχειρηματίες επένδυσαν 500.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να κινηθούν νομικά καθώς τα χρήματα δεν επιστράφηκαν.

Η εισαγγελία στο Περού, επομένως, άρχισε προκαταρκτική έρευνα και εξελίξεις αναμένονται προσεχώς, με τον Ινιέστα πάντως να μην έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο για το θέμα που προέκυψε.