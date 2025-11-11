Σοβαρές ζημιές άφησε στο πέρασμά της η κακοκαιρία που έπληξε το τελευταίο 24ωρο το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τη Λέσβο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερα η Καλλονή χτυπήθηκε σφοδρά από το κύμα κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, σπίτια και επιχειρήσεις.

Φερτά υλικά από το βουνό δημιούργησαν φράγμα στη γέφυρα στην είσοδο της Καλλονής, προκαλώντας την υπερχείλιση του ποταμού Τσικνιά. Τα νερά διοχετεύτηκαν δεξιά και αριστερά της κοίτης, πλημμυρίζοντας δεκάδες επιχειρήσεις.

Το ύψος του νερού, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφτασε σε πολλές περιπτώσεις τα 1,20 έως 1,30 μέτρα, ενώ η άντληση υδάτων κράτησε για οκτώ ώρες.

Από αύριο ξεκινά η καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών από τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ, ενώ προβλήματα έχουν εντοπιστεί και σε εκπαιδευτικές δομές, όπως το Δημοτικό και το Λύκειο Καλλονής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εικόνα του κόλπου της Καλλονής, γνωστού για τη φημισμένη σαρδέλα του.

Τέλος, να σημειωθεί πως η ορμή του νερού ήταν τόσο ισχυρή που ένα κοντέινερ μεταφέρθηκε από την Πελόπη, σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων, και προσέκρουσε στη γέφυρα της Κρεμαστής, προκαλώντας ζημιές στο μνημείο. Χρειάστηκε γερανός για να απομακρυνθεί.