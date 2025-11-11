Τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, σε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις γεωργιανές αρχές, όπως αναφέρει το υπουργείο Άμυνας.

Βίντεο κυκλοφορεί στα τουρκικά ΜΜΕ, το οποίο φέρεται να καταγράφει τη συντριβή:

🇹🇷 SON DAKİKA | Gürcistan’da Türk askeri uçağı düştü



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. pic.twitter.com/ZPVOGywnQU — Haber365 (@haber365) November 11, 2025

🔴#UPDATE — Footage shows Turkish military cargo plane C-130 crashing on Georgia-Azerbaijan border pic.twitter.com/NB9WyR7ENz — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 11, 2025

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Δήλωση Ερντογάν για τη συντριβή του αεροσκάφους – Σπεύδει στο σημείο ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελαντζέ, κατευθύνεται προς τα σύνορα Γεωργίας–Αζερμπαϊτζάν.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρες» του στρατιωτικού αεροσκάφους που συνετρίβη στη Γεωργία, δηλώνοντας ότι ελπίζει «να ξεπεραστεί το δυστύχημα με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες».

Τι είναι τα αεροσκάφη C-130

Το Lockheed C-130 Hercules είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις στροβιλοκινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Lockheed Martin των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχεδιασμένο για απογείωση και προσγείωση σε μη προετοιμασμένους ή ημι-προετοιμασμένους διαδρόμους, το αεροσκάφος είναι ικανό να μεταφέρει στρατιωτικό φορτίο, στρατεύματα και να πραγματοποιεί εκκενώσεις.

Περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, έχουν χρησιμοποιήσει ενεργά το αεροσκάφος. Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 74 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, από το 1963.