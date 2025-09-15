Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα κηρύξει την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα την θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αφού η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε πως η αστυνομία της δεν θα συνεργασθεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το ζήτημα είναι η παροχή πληροφοριών για πρόσωπα που ζουν ή εισέρχονται παρανόμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απειλή του Τραμπ θεωρείται από τους επικριτές της ότι υπερβαίνει τις ομοσπονδιακές εξουσίες.

Τα σχόλια έγιναν αφού χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν αυτό το μήνα στους δρόμους κατά της ανάπτυξης, τον Αύγουστο, από τον Τραμπ στην πρωτεύουσα στρατευμάτων της Εθνοφρουράς για να «αποκαταστήσουν το νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», αφού ισχυρίσθηκε πως η πρωτεύουσα μαστίζεται από εγκληματικότητα.

«Σε λίγες μόλις εβδομάδες. Ο «τόπος» ανθίζει απολύτως… για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο ίδιος κατηγόρησε «Δημοκρατικούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς» ότι πίεσαν την Μπάουζερ να γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση τη μη συνεργασία με την ICE.

Η Εθνοφρουρά είναι μια πολιτοφυλακή που λογοδοτεί στους κυβερνήτες των 50 πολιτειών, εκτός όταν καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια (η διοικητική περιφέρεια της πρωτεύουσας) λογοδοτεί απ’ ευθείας στον πρόεδρο.