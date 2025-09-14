Ο αιφνίδιος και βίαιος θάνατος του Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 31χρονος πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του, δύο μικρά παιδιά και περιουσία που εκτιμάται σε 12 εκατομμύρια δολάρια.

Ο βίαιος θάνατος του Κερκ προκάλεσε αντιδράσεις από όλα τα πολιτικά στρατόπεδα, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο JD Vance, την Καμάλα Χάρις, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπέρνι Σάντερς και άλλους να καταδικάζουν δημόσια τη δολοφονία.

Ο Κερκ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την πρώην Μις Αριζόνα ΗΠΑ Έρικα Φράντζβε Κερκ, 36 ετών, και δύο παιδιά. Αφήνει, επίσης, πίσω του την περιουσία που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της 13χρονης πολιτικής του καριέρας. Σύμφωνα με το PennLive, ο Κερκ πέθανε με καθαρή περιουσία 12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, o συντηρητικός σχολιαστής συνίδρυσε την δεξιά πολιτική οργάνωση Turning Point USA, όταν ήταν 18 ετών. Η οργάνωση, της οποίας η επίσημη αποστολή είναι «να εντοπίζει, να εκπαιδεύει, να καταρτίζει και να οργανώνει φοιτητές για την προώθηση των αρχών της δημοσιονομικής ευθύνης, της ελεύθερης αγοράς και της περιορισμένης κυβέρνησης», στέλνει συντηρητικούς ομιλητές σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα και προσκαλεί κριτικούς για να αποδείξουν ότι ο Κερκ έχει άδικο σε πολιτικά θέματα.

Στις εκλογές του 2024, η Turning Point διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να πείσει τους νέους να ψηφίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ.

Το 2016, ο μισθός του Τσάρλι Κερκ ως διευθύνοντος συμβούλου της Turning Point USA ήταν 27.000 δολάρια. Πέντε χρόνια αργότερα, ήταν 407.000 δολάρια, σύμφωνα με το Times Now. Το 2023, η μη κερδοσκοπική οργάνωση είχε αξία 83 εκατομμυρίων δολαρίων και απασχολούσε 458 άτομα.

Ο Κερκ αφήνει πίσω του τρία πολυτελή σπίτια, μεταξύ των οποίων «μια ιδιοκτησία αξίας 4,75 εκατομμυρίων δολαρίων κοντά στο Φοίνιξ με πανοραμική θέα στην έρημο, ένα κοντινό διαμέρισμα και ένα συγκρότημα διαμερισμάτων δίπλα στη θάλασσα στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα».