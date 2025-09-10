Περισσότερα από 60 κοντέινερ έπεσαν το πρωί της Τρίτης από φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Λονγκ Μπιτς, καταλήγοντας στη θάλασσα και επιπλέοντας στο νερό.

Τα κοντέινερ έπεσαν από το πλοίο «Mississippi», ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του λιμανιού του Λονγκ Μπιτς, Αρτ Μαροκίν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Περίπου 67 κοντέινερ βρέθηκαν στο νερό, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Το Λονγκ Μπιτς, περίπου 32 χιλιόμετρα νότια του Λος Άντζελες, είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της χώρας, καθώς από εκεί ή από το λιμάνι του Λος Άντζελες περνά το 40% όλων των κοντέινερ που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

The Coast Guard said the accident occurred about 9 a.m., and early estimates indicate that at least 67 containers went overboard. Full story: https://t.co/ilsn1XbaEl pic.twitter.com/jgL868EKIX — KTLA (@KTLA) September 9, 2025

Μερικά από τα κοντέινερ φαίνεται να έπεσαν πάνω στο STAX 2, ένα σκάφος που ήταν προσδεδεμένο στο πλάι του Mississippi και συλλέγει εκπομπές ρύπων.

Όταν είναι άδεια, τα κοντέινερ μπορούν να ζυγίζουν από δύο έως τέσσερις τόνους, ανάλογα με το μέγεθος, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο τερματικός σταθμός Pier G, ένας από τους έξι του λιμανιού, σταμάτησε προσωρινά τις εργασίες εκφόρτωσης και φόρτωσης πλοίων, καθώς οι Αρχές εργάζονταν για την ασφάλιση των κοντέινερ.

Το «Mississippi» φέρει τη σημαία της Πορτογαλίας και έφτασε στο Λονγκ Μπιτς αφού απέπλευσε στις 26 Αυγούστου από το λιμάνι Γιαντιάν στο Σενζέν της Κίνας, σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης πλοίων.