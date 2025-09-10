«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο εδώ που είμαι, στην Μπουκάρα. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν τα πάντα που ανήκαν σε κυβερνητικούς», είπε η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Karnali Yashvis στο Everest Women’s Volleyball League, εξηγώντας τι συμβαίνει στο Νεπάλ, έπειτα από ένα διήμερο με χάος και αιματηρές διαδηλώσεις στην περιοχή.

Η ίδια μιλώντας στο OPEN, εξομολογήθηκε: «Πίστευα ότι θα πεθάνω».

«Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσα κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές».

Όπως είπε η ίδια: «Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, κινούμασταν μόνο από το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα».

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια είπε πως «όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί, μας είπαν “έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας”. Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου, φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Πήραμε τα πράγματα και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας που τις αφήσαμε για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

Η ίδια, εξήγησε ότι «αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γιατί ανέλαβε ο στρατός, ήρθε λεωφορείο και μας πήγε σε ξενοδοχείο που δεν ανήκει σε κυβερνητικό στέλεχος».

Η Εύα Χαντάβα ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδία, ενώ επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθεια απεγκλωβισμού της.

«Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο του Κατμαντού είναι κλειστό. Οδικώς είναι 6 ώρες να πάω εκεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν θα μείνω εδώ. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα πάω αεροπορικώς από την Μποκάρα που είναι 25 λεπτά μέχρι το Κατμαντού και μετά από εκεί θα φύγω όποτε μπορέσω».