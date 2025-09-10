Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Τρίτη ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με το ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα στο Κατάρ, το οποίο στόχευε την πολιτική ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Κατά την άφιξή του σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε: «Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό. Δεν είναι καλή κατάσταση, αλλά θα πω το εξής: Θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα σήμερα».

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι προτίθεται να κάνει αναλυτική δήλωση την Τετάρτη, ενώ επανέλαβε πολλές φορές ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή» της ισραηλινής ενέργειας.

Trump says he's "very unhappy" about Israel's strike in Qatar pic.twitter.com/yKkNuZnrxM — Aaron Rupar (@atrupar) September 9, 2025

Το απόγευμα της Τρίτης η ισραηλινή αεροπορία έπληξε τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, όπου βρίσκονταν κορυφαία στελέχη της για να συζητήσουν την αμερικανική πρόταση τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Η ηγεσία της Χαμάς κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο η οργάνωση ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο γιος του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ενός από τους ανώτερους ηγέτες της.