Μετά από σχεδόν έξι χρόνια καταδίωξης, η τσεχική αστυνομία κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον μυστηριώδη «δαίμονα της ταχύτητας» που σάρωνε τους αυτοκινητόδρομους της χώρας με ένα αγωνιστικό όχημα τύπου «Formula 1».

Ο επονομαζόμενος «οδηγός-φάντασμα της Ferrari» εντοπίστηκε σε ένα οικόπεδο στο χωριό Μπουλκ, περίπου 60 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα, όπου και συνελήφθη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), πρόκειται για έναν 51χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το αγωνιστικό όχημα παράνομα στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Βίντεο που σύμφωνα με το BBC τραβήχτηκε το πρωί της Κυριακής δείχνει το αγωνιστικό όχημα να κινείται στον αυτοκινητόδρομο D4 και να σταματά σε πρατήριο καυσίμων. Στη συνέχεια, ο φερόμενος ως οδηγός φαίνεται να αντιπαρατίθεται με αστυνομικούς και να τους κατηγορεί ότι παραβίασαν την ιδιοκτησία του.

Αργότερα, ο γιος του άνδρα μίλησε σε τσεχικά μέσα ενημέρωσης, καταγγέλλοντας την αστυνομική επιχείρηση ως υπερβολική. Όπως ανέφερε, δεκάδες περιπολικά και ένα ελικόπτερο περικύκλωσαν το σπίτι τους, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση «δυσανάλογη» σε σχέση με μια «υποτιθέμενη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, τελικά συναίνεσε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση – φορώντας μάλιστα την πλήρη αγωνιστική του στολή.

«Αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση κατά την παροχή εξηγήσεων. Η υπόθεση θα προωθηθεί για διοικητική εξέταση», ανέφερε η τσεχική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η New York Post αναφέρει πως η πρώτη επαφή των Αρχών με τον «θορυβώδη οδηγό αγώνων» είχε γίνει το 2019, όταν φωτογραφίες του οχήματος άρχισαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Παρά τον εντοπισμό της Ferrari, ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης είχε αρνηθεί τότε ότι την οδήγησε στον αυτοκινητόδρομο.

Το κράνος που φορούσε ο «οδηγός-φάντασμα» κάλυπτε πλήρως το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται και να καθυστερούν οι έρευνες των Αρχών.

«Αντιμετωπίζει πρόστιμο αρκετών χιλιάδων κορονών», του τσέχικου νομίσματος, και απαγόρευση οδήγησης, όπως ανέφερε η Αστυνομία.

Το BBC εξηγεί πως, αν και το όχημα συχνά αναφέρεται ως αυτοκίνητο Ferrari Formula 1, τεχνικά είναι ένα αγωνιστικό τύπου Dallara GP2/08 που αναπτύχθηκε στην Ιταλία.