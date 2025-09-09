Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μια αδίστακτη ομάδα ληστών με καλυμμένα πρόσωπα να εισβάλλουν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια και να επιτίθενται στον 88χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της βίαιης ληστείας.

Η ληστεία σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στο Σαν Χοσέ, γύρω στις 2:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.

Το βίντεο δείχνει το περιστατικό να ξεκινά με ένα SUV που κάνει όπισθεν και σπάει τη βιτρίνα του οικογενειακού καταστήματος, ενώ οι δράστες – ντυμένοι στα μαύρα και με μάσκες – εισβάλλουν. Ένας από αυτούς ακούγεται να φωνάζει «get the f–k down».

My friend’s 88 year old uncle's San Jose Jewelry Store was robbed on Fri 9/5 at 2pm. They ran a truck through the store and then pushed him down. He was injured by broken glass and then had a stroke. @MattMahanSJ you’ve done a lot for SJ but still more criminals to be locked up. pic.twitter.com/5eSRaCVKo2 — Moore On The Street (@Chris_Moore4Sup) September 6, 2025

Οι ληστές, οπλισμένοι κυρίως με τσεκούρια και βαριοπούλες, άρχισαν να σπάνε τις προθήκες και να αρπάζουν κοσμήματα και χρυσό.

Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης, έντρομος, φαίνεται να στέκεται στο πίσω μέρος του καταστήματος, ενώ κάποιοι από τους δράστες κατευθύνονται προς το μέρος του. Σε μια στιγμή, ένας από αυτούς τον σπρώχνει βίαια στο πάτωμα, την ώρα που προσπαθούσε να τους σταματήσει.

Λίγο αργότερα, ακούγεται ένα αυτοκίνητο απ’ έξω να κορνάρει επίμονα, γεγονός που οδήγησε τους ληστές να τραπούν σε φυγή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους δράστες είχε και πυροβόλο όπλο, ενώ διέφυγαν με περισσότερα του ενός οχήματα.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο Κρις Μουρ, δήλωσε ότι ο 88χρονος υπέστη εγκεφαλικό μετά την επίθεση, ενώ τραυματίστηκε και από τα σπασμένα γυαλιά όταν τον έριξαν στο έδαφος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ηλικιωμένος νοσηλεύτηκε, σταθεροποιήθηκε και πήρε εξιτήριο την Κυριακή το πρωί.

Οι ζημιές στο κατάστημα υπολογίζονται από 50.000 έως 100.000 δολάρια, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αξία των κλοπιμαίων.

Η αστυνομία του Σαν Χοσέ έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία. «Δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι», δήλωσε εκπρόσωπος του τμήματος στην εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ, Ματ Μαχάν, καταδίκασε τη ληστεία δηλώνοντας: «Αυτό είναι εξοργιστικό. Το να βλέπεις έναν ηλικιωμένο να δέχεται επίθεση μου έβρασε το αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες δυνατές συνέπειες».

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, τοπικοί ηγέτες, ακτιβιστές και η οικογένεια του θύματος ζήτησαν αυξημένα μέτρα προστασίας για τις μικρές επιχειρήσεις.