Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στο κτίριο της κυβέρνησης της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, με τον Ζελένσκι να μιλά για μια «αδίστακτη» επίθεση. Ο Ουκρανός πρόεδρος μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τα χαλάσματα που άφησε πίσω ο ρωσικός βομβαρδισμός.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός έβγαλε selfie από τα χαλάσματα, ενώ ανέφερε: «Για πρώτη φορά από την ημέρα της εισβολής, οι Ρώσοι στοχοποιούν το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου, όπου η ομάδα μας δουλεύει. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η φωτιά σβήστηκε. Ευχαριστώ τους διασώστες. Η ρωσική τρομοκρατία δεν θα σταματήσει την κυβερνητική δουλειά» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Είναι εμφανές ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη».

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σιβριντένκο κάλεσε για περισσότερα αμυντικά συστήματα αεράμυνας αλλά και περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία ώστε «να μειωθούν οι διαθέσιμοι πόροι για τη ρωσική πολεμική μηχανή. Όλα αυτά είναι ρεαλιστικά».