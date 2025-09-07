Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη Δευτέρα (8/9) τη Δανία για τη 2η αγωνιστική του ομίλου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου, στην πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους, στην κριτική για κάποιες κλήσεις παικτών αλλά και στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά συντρίβοντας με 5-1 τη Λευκορωσία, είναι στην 1η θέση του ομίλου και με νίκη στο Καραϊσκάκη θα πάει στο +5 από τη Δανία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το ματς με τη Δανία: «Είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά κι εμείς και η Σκωτία έχουμε στόχο την πρόκριση. Θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό».

Για τον Καρέτσα: «Ξεκίνησε πολύ καλά με την ομάδα. Είναι ταλαντούχος κι εξελίσσεται. Είναι σοβαρό παιδί και δίνει πολλά στην ομάδα».

Για τις επιθετικές επιδόσεις: «Η επιμονή σε έναν τρόπο παιχνιδιού που ενδεχομένως να εξυπηρετεί αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ, μας βοηθάει ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να δίνουμε επιλογές σε παίκτες για να βρίσκονται στις σωστές θέσεις. Τα γκολ είναι σχετικό, θα υπάρχουν ματς που είμαστε εύστοχοι και άλλα που δεν θα είμαστε, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ο μεγάλος αριθμός τελικών προσπαθειών, κάτι που βολεύει παίκτες μας που είναι στην επίθεση».

Για την ισοπαλία στο Δανία – Σκωτία: «Δεν είναι κάτι που το σκεφτόμασταν αν μας βόλεψε. Εχουμε πέντε ματς ακόμα σε σύντομο διάστημα και δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τους άλλους, αλλά τι θα κάνουμε εμείς στους αγώνες μας. Όλες είναι δύσκολες ομάδες, δεν μπορείς να της νικήσεις εύκολα. Δεν μας απασχόλησε τόσο πολύ το πρώτο ματς. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Παίξαμε με το αουτσάιντερ του ομίλου και τώρα θα δώσουμε ματς με τους ανταγωνιστές μας».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο μία πρόκριση στο Μουντιάλ: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω ως προπονητής. Είναι κορυφαία διοργάνωση και θέλω κι εγώ και τα παιδιά να είμαστε στο Μουντιάλ».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο: «Πρέπει σε κάθε ματς να ανταποκρινόμαστε. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά στην Ελλάδα ενθουσιάζονται και απογοητεύονται γρήγορα οι οπαδοί. Αλλά είναι ωραίο να παίζεις υπό αυτή την πίεση, μας δίνει κίνητρο, το ότι περιμένει πολλά από εμάς ο κόσμος».

Για την κριτική σε ορισμένους παίκτες και τα σχόλια για τις κλήσεις, όπως των Μπακασέτα, Μάνταλου: «Για να είναι εδώ κάποιοι παίκτες, είναι γιατί πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Δεν είναι κάτι που με αφορά και δεν μπορώ να απαντώ σε αυτά. Είμαστε μία χώρα που δεν έχουμε και 100 παίκτες να κληθούν. Τους καλώ για να εξυπηρετήσουν το πλάνο που έχει η Εθνική.

Θα έδινα μία συμβουλή. Πρόκειται για παιδιά που έχουν κάνει πράγματα στην καριέρα τους. Εκπροσωπούν την χώρα τους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να τα πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν βλέπω τους παίκτες ανάλογα με την ηλικία, αλλά με το τι μπορούν να δώσουν».

Για τον ρόλο του φαβορί: «Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Η Δανία θέλει σεβασμό. Εχει παρουσία η Δανία στις τελευταίες διοργανώσεις. Εχει περισσότερη εμπειρία. Αλλά όλα είναι ανοιχτά. Έχουμε κι εμείς καλή ομάδα. Το ξέρει και η Δανία ότι είναι φαβορί. Από μας εξαρτάται πόσο μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια».