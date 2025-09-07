Από την αρχή του EuroBasket 2025 ο Λούκα Ντόντσιτς κάνει ό,τι μπορεί για να οδηγήσει όσο το δυνατόν πιο μακριά τη Σλοβενία και στον αγώνα με την Ιταλία για τη φάση των «16» είναι πιο… αγριεμένος από ποτέ.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και αυτό το αποδεικνύει κάθε φορά που πατάει το παρκέ. Σε κάθε αγώνα της Σλοβενίας στο EuroBasket 2025 ο Ντόντσιτς κάνει πράγματα και θαύματα και τώρα το… τερμάτισε.

Στον αγώνα με την Ιταλία για τη φάση των «16» έβαλε 20 πόντους στην πρώτη περίοδο και 30 στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του οποίου οι Σλοβένοι ήταν μπροστά με 50-40. Όλοι οι συμπαίκτες του, δηλαδή, έβαλαν συνολικά 20 πόντους σε αυτό το διάστημα, 10 λιγότερους από όσους ο ίδιος μόνος του.

Ο ασταμάτητος Ντόντσιτς είχε 5/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 8/9 βολές ενώ πήρε 5 ριμπάουντ, έδωσε μία ασίστ, έκανε δύο κλεψίματα και είχε και ένα λάθος. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, τα έκανε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.