Ο Τζο Ρόγκαν έμεινε άφωνος όταν ο καλεσμένος του μίλησε για την πιθανή ανακάλυψη της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας. Τα γραπτά του Πλάτωνα περιγράφουν έναν προηγμένο πολιτισμό που έχτισε μεγαλοπρεπείς ναούς και τεράστια τείχη λιμανιών, πριν καταποντιστεί στη θάλασσα πριν από περισσότερα από 11.000 χρόνια. Ο ανεξάρτητος ερευνητής Μπεν βαν Κέρκουικ ήταν πρόσφατα καλεσμένος στο Joe Rogan Experience, όπου μίλησε για μια ανακάλυψη ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, η οποία θα μπορούσε να είναι η μυθική πόλη. «Υπάρχει ένας τύπος με το όνομα Μάικλ Ντόνελαν… Και πιστεύει ότι έχει βρει, αν όχι την Ατλαντίδα, ένα κομμάτι της Ατλαντίδας ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας. Και έχουν βρει 100% κάτι μέσα στα νερά», είπε ο βαν Κέρκουικ.

Ο Ρόγκαν, φανερά έκπληκτος, απάντησε μόνο με ένα «Ουάου», αναφέροντας το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Ντόνελαν με τίτλο «Atlantica», το οποίο αποκαλύπτει τεράστιες γραμμικές δομές και ογκώδεις ομόκεντρους κυκλικούς τοίχους στον πυθμένα της θάλασσας. Ο Ντόνελαν, ανεξάρτητος αρχαιολόγος, δήλωσε στη Daily Mail ότι οι περιγραφές στα γραπτά του Πλάτωνα, που ταιριάζουν απόλυτα με τα ευρήματά τους σε ερείπια, προϊστορικούς οικισμούς και αρχαία ορυχεία στην περιοχή του Γάδη, αποτελούν την ισχυρότερη απόδειξη για έναν ατλαντικό πολιτισμό. Αυτά τα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων υποθαλάσσιων δομών και τοποθεσιών καλυμμένων με ιζήματα που δείχνουν ξαφνική καταστροφή, ευθυγραμμίζονται με τις αναφορές του Πλάτωνα για το κλίμα, τις κοινωνικές δομές και τις αρχαίες μυθολογίες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους ισχυρισμούς τους.

Ο Ντόνελαν τόνισε ότι «όλες αυτές οι λεπτομέρειες ταιριάζουν απόλυτα με την περιοχή που μελετούμε, καθώς οι έρευνές μας αντικατοπτρίζουν τα κείμενα του Πλάτωνα με εξαιρετική ακρίβεια, πραγματικά σε τέλειο βαθμό». Ο ερευνητής εντόπισε τα βυθισμένα ερείπια κατά μήκος των ακτών γύρω από το Κάντιθ, μια πόλη στην Ανδαλουσία. «Όταν διαβάζεις τα κείμενα του Πλάτωνα έχουν όλα αυτά τα απίστευτα στοιχεία για το πώς ήταν το μέρος, πού βρισκόταν, ότι μπορούσες να φυτεύεις όλο τον χρόνο και ότι ήταν στην περιοχή του Γάδη στον Ατλαντικό», δήλωσε ο Ντόνελαν, ο οποίος αφιέρωσε οκτώ χρόνια ερευνώντας τις ακτές της Κάντιθ με τη χρήση προηγμένου συστήματος σόναρ υψηλής ανάλυσης για χαρτογράφηση του βυθού, δημιουργώντας λεπτομερείς τρισδιάστατες εικόνες του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο βαν Κέρκουικ επεσήμανε ότι ο Ντόνελαν χρησιμοποίησε τεχνικές δορυφορικής διερεύνησης της Merlin Burrows και εναέρια φωτογράφηση για να εντοπίσει τις κρυμμένες δομές. «Είναι συναρπαστικό, έχουν βρει 100% κάτι που είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα», είπε ο βαν Κέρκουικ. Η τεχνολογία αποκάλυψε μακρές γραμμικές δομές χαραγμένες στον πυθμένα του ωκεανού, οι οποίες σχημάτιζαν μια σειρά από τεράστιους ομόκεντρους κυκλικούς τοίχους, ο καθένας ύψους άνω των έξι μέτρων, διατεταγμένους με οργανωμένο τρόπο. «Η ομάδα συγκεντρώνει μια ευρεία γκάμα ειδικών και τεχνολογιών, από την ομάδα καταδύσεων μέχρι τους ειδικούς στη σάρωση και τους ακαδημαϊκούς που συνέβαλαν σε αυτό το έργο», δήλωσε ο Ντόνελαν, ευχαριστώντας παράλληλα όλους τους συνεργάτες για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους.

Ο εξωτερικός τοίχος παρουσίαζε τις μεγαλύτερες ζημιές, σαν να είχε χτυπηθεί από ένα τεράστιο τσουνάμι που ερχόταν από τη θάλασσα. Ο δεύτερος και ο τρίτος τοίχος, όπως είπε, ήταν «εντελώς εκτοπισμένοι», με τις σαρώσεις να δείχνουν ότι είχαν χωριστεί στα δύο. Ανάμεσα στους τοίχους υπήρχαν περίτεχνα σκαλισμένα κανάλια, ενώ στο κέντρο βρισκόταν ένα ορθογώνιο ερείπιο, που σύμφωνα με τον Ντόνελαν, αντανακλά την περιγραφή του Πλάτωνα για τον ναό του Ποσειδώνα, σχηματίζοντας αυτό που θεωρεί ως την πρωτεύουσα πόλη της Ατλαντίδας.

Ο Ντόνελαν ανήκει στους ερευνητές που πιστεύουν σε ένα κατακλυσμικό γεγονός περίπου 12.000 χρόνια πριν, το οποίο εξαφάνισε έναν προηγμένο πολιτισμό. Η αμφιλεγόμενη Υπόθεση Πρόσκρουσης του Νεότερου Δρυά (Younger Dryas Impact Hypothesis) υποστηρίζει ότι η Γη πέρασε μέσα από τα συντρίμμια ενός διαλυόμενου κομήτη. Οι συγκρούσεις και τα ωστικά κύματα που ακολούθησαν αποσταθεροποίησαν τεράστιους παγετώνες, προκαλώντας μαζικές πλημμύρες που διέκοψαν κρίσιμα θαλάσσια ρεύματα και οδήγησαν σε απότομη ψύξη του κλίματος. Ωστόσο, η θεωρία δεν έχει ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η χαμένη πόλη της Ατλαντίδας έχει επίσης χαρακτηριστεί μύθος, όμως ο Ντόνελαν είναι βέβαιος ότι έχει βρει κάτι που χρονολογείται στην ίδια εποχή, βαθιά κάτω από το νερό. «Ο Πλάτωνας μιλά για τα ζώα που βοηθούσαν στις καθημερινές δραστηριότητες, το άλογο, τον ταύρο και τον ελέφαντα», είπε ο ερευνητής, εξηγώντας ότι το άλογο της περιοχής αυτής θεωρείται η αρχαιότερη φυλή στον κόσμο, ενώ ο μαχητικός ταύρος της Ανδαλουσίας έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Προσέθεσε επίσης ότι υπήρχε προϊστορικό εμπόριο ελεφαντόδοντου μέσω αυτής της περιοχής της Ισπανίας, σημειώνοντας ότι τρεις διαφορετικοί τύποι ελεφάντων ζούσαν εκεί, συμπεριλαμβανομένων ασιατικών ελεφάντων, κάτι που δείχνει πως υπήρχε εμπορική σύνδεση της περιοχής με την Ασία. «Όλες αυτές οι λεπτομέρειες συμπίπτουν απόλυτα με τον τόπο που μελετάμε», κατέληξε ο Ντόνελαν.