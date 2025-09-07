Η Γαλλία έπεσε θύμα έκπληξης στο EuroBasket 2025 καθώς αποκλείστηκε στη φάση των «16» μετά την ήττα με 70-80 από τη Γεωργία και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι «τρικολόρ» ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση μεταλλίου, τελικά όμως ήρθε η παταγώδης αποτυχία με τον αποκλεισμό στη φάση των «16» και μάλιστα από τη Γεωργία.

Αποτέλεσμα που προκάλεσε απογοήτευση στους Γάλλους και έκανε ευτυχισμένους τους Γεωργιανούς και ειδικά όσους ήταν στο γήπεδο και είδαν από κοντά τον ιστορικό θρίαμβο της εθνικής τους ομάδας.

Ανάμεσά τους και ένας δημοσιογράφος που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη χαρά του και ακουγόταν την ώρα που έκανε δηλώσεις ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος δεν έκρυψε τα νεύρα του και αποφάσισε να σταματήσει για λίγο τις δηλώσεις ώστε να απευθυνθεί στον Γεωργιανό.

«Μιλάμε εδώ, ηρέμησε. Είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι παίκτης», ήταν τα λόγια του εκνευρισμένου Γάλλου.