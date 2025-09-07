Η Γαλλία ήταν ένα από τα φαβορί για μετάλλιο στο EuroBasket 2025 αλλά τελικά αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τη Γεωργία, μετά την ήττα της με 70-80, με τη L’Equipe να σχολιάζει το αποτέλεσμα κάνοντας λόγο για «ναυάγιο».

Το βράδυ του Σαββάτου (6/9) η Φινλανδία έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης αποκλείοντας στους «16» τη Σερβία. Ένα αποτέλεσμα που σόκαρε τους πάντες, με τα σερβικά ΜΜΕ να ασκούν έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους.

Ήταν υπερβολικό, επομένως, το να περιμένει κανείς δεύτερη έκπληξη ακριβώς την επόμενη μέρα, έγινε όμως. Η Γεωργία δεν φοβήθηκε τους «τρικολόρ» και εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι δεν είχε καθόλου άγχος κατάφερε να θριαμβεύσει με 80-70 και να πάρει το εισιτήριο για τους προημιτελικούς.

Η Γαλλία, από την άλλη πλευρά, πήρε το εισιτήριο για το… Παρίσι καθώς αποκλείστηκε νωρίς-νωρίς στη διοργάνωση και το μεγαλύτερο αθλητικό Μέσο της χώρας, η L’Equipe, έχει τίτλο «Ναυάγιο» στην ιστοσελίδα της, σχολιάζοντας τον απρόσμενο αποκλεισμό.