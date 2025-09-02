Από το 1977, το Mediterranean College καλλιεργεί ταλέντα και διαμορφώνει το μέλλον της εκπαίδευσης μέσα από την ακαδημαϊκή αριστεία, τις διεθνείς συνεργασίες και ένα καινοτόμο όραμα για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με σταθερά βήματα και διαρκή προσαρμογή στις ανάγκες των φοιτητών και της αγοράς, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στον χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Ήδη από το 1989, υπήρξε ο πρώτος ιδιωτικός οργανισμός που προσέφερε MBA στην Ελλάδα, καθιστώντας την επιχειρηματική εκπαίδευση προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό. Το 1992 εισήγαγε την πρώτη συνεργασία ακαδημαϊκής δικαιόχρησης (franchise) με πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, φέρνοντας στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας.

Από το 2022, το Mediterranean College αποτελεί τον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας που είναι μέλος της European University Association, αναγνώριση που ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του.

University of Derby: Στρατηγική συνεργασία με διεθνή ορίζοντα

Εδώ και 15 χρόνια, το University of Derby έχει καθιερωμένη παρουσία στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας του με το Mediterranean College, το πρώτο ιδιωτικό αγγλόφωνο πανεπιστημιακό κολλέγιο της χώρας με συνεχή λειτουργία από το 1977. Μαζί έχουν αναπτύξει περισσότερα από 50 προγράμματα Bachelor’s και Master’s, δίνοντας τη δυνατότητα σε πάνω από 4.000 αποφοίτους να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία, ισότιμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων.

Το University of Derby έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις: συγκαταλέγεται στα Top 10 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Uni Compare Rankings 2026), έχει τιμηθεί με τη Χρυσή Διάκριση TEF GOLD (2023) για την ποιότητα διδασκαλίας και παρουσιάζει ποσοστό 96% επαγγελματικής αποκατάστασης ή συνέχισης σπουδών αποφοίτων.

Οι φοιτητές του Mediterranean College παρακολουθούν προγράμματα σχεδιασμένα από το University of Derby, στο πλαίσιο franchise. Το πτυχίο απονέμεται απευθείας από το βρετανικό πανεπιστήμιο και αναγνωρίζεται διεθνώς ενώ στην Ελλάδα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ΑΤΕΕΝ) ως επαγγελματικά ισοδύναμο των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ποιότητα, εμπειρία και διεθνής αναγνώριση

Το Mediterranean College έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες όπως ο Noam Chomsky, η Graciela Chichilnsky και ο Richard Falk, που ενίσχυσαν με την παρουσία τους το ακαδημαϊκό του κύρος.

Η εκπαιδευτική του πρόταση ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα, την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη στενή σχέση με κάθε φοιτητή. Η έρευνα και η βιωματική μάθηση ενσωματώνονται στη διδασκαλία, μετατρέποντας τη θεωρητική γνώση σε πρακτική εμπειρία.

Καινοτομία και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Από την ίδρυσή του, το Mediterranean College έχει επενδύσει στην εξωστρέφεια και την επαγγελματική προοπτική των φοιτητών του. Μέσα από το ολοκληρωμένο MC Employability Scheme®, συνεργάζεται με περισσότερες από 500 επιχειρήσεις και οργανισμούς, εξασφαλίζοντας πρακτική άσκηση, απασχόληση και ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ.

Είναι, επίσης, το μοναδικό κολλέγιο στην Ελλάδα που εδώ και 25 χρόνια προσφέρει δίγλωσση εκπαίδευση (Ελληνικά και Αγγλικά), χωρίς προπαρασκευαστικό έτος, ενισχύοντας τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την επαγγελματική ετοιμότητα των φοιτητών.

Φοιτητική μέριμνα

Η φοιτητική ζωή στο Mediterranean College σχεδιάζεται με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση και στήριξη του φοιτητή. Από την Εβδομάδα Προσανατολισμού μέχρι τις δράσεις του Γραφείου Φοιτητικών Υποθέσεων, οι φοιτητές απολαμβάνουν εμπειρίες που συνδυάζουν εκπαίδευση, πολιτισμό, αθλητισμό και εθελοντισμό.

Παράλληλα, το Συμβουλευτικό Κέντρο φροντίζει για την ψυχική υγεία, το Κέντρο Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων ενισχύει τη γραφή και την κριτική σκέψη, ενώ το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας αναπτύσσει τη γλωσσική επάρκεια. Κάθε φοιτητής έχει προσωπικό ακαδημαϊκό σύμβουλο, με συνεχή ανατροφοδότηση και καθοδήγηση.

Διεθνής εμπειρία και ανταλλαγή φοιτητών

Το Mediterranean College είναι το μόνο κολλέγιο στην Ελλάδα με πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (Students’ Exchange Program) με τα πανεπιστήμια Derby και Wolverhampton. Οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν στην Αγγλία για διάστημα 1 έως 15 εβδομάδων, ενώ παράλληλα Βρετανοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με πολιτιστικές εμπειρίες, ξεναγήσεις και επαφές με μια διεθνή φοιτητική κοινότητα που εκπροσωπεί περισσότερες από 25 χώρες.

Γίνε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας

Σήμερα, το Mediterranean College αποτελείται από 9 Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει περισσότερα από 60 αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών: Bachelor’s, Master’s – MBA και Professional Doctorate, σε συνεργασία με το University of Derby (TOP 10 UK University σύμφωνα με το Uni Compare 2026) και το University of Wolverhampton. Παράλληλα, μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Mediterranean Professional Studies, διατίθενται περισσότερα από 30 εξειδικευμένα και πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.

Με ειδική επιδότηση -35% για εγγραφή στα νέα τμήματα Οκτωβρίου 2025, το Κολλέγιο καλεί τους νέους φοιτητές να γίνουν μέλη της ακαδημαϊκής του οικογένειας και να ζήσουν μια εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή τους.

Mediterranean College: Εδώ ξεκινά το αύριο που ονειρεύεσαι: μέσα από ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι, που θα ενισχύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή σου.

Επικοινώνησε και πάρε πληροφορίες για τα προγράμματα:

ΑΘΗΝΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ: 210 8899600

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 287779

www.medcollege.edu.gr

Επισκέψου τις εγκαταστάσεις του Mediterranean College: