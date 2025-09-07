Επιστροφή στις νίκες για τον Μαξ Φερστάπεν που είδε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα, με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει στη 2η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι να ακολουθεί στην 3η.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, κάτοχος του τίτλου, ήταν στην pole position και άρχισε τον αγώνα με μια κίνηση που προκάλεσε πολλά νεύρα στον Νόρις, ο οποίος τον χαρακτήρισε «ηλίθιο».

Όπως και να έχει, ο Φερστάπεν ήταν ο πιο γρήγορος από όλους στην πίστα που είναι γνωστή σαν ναός της ταχύτητας και ήταν αυτός που πήρε τη νίκη, με τον Νόρις να ακολουθεί παίρνοντας τη 2η θέση και τον Πιάστρι να τερματίζει στην 3η.

Από εκεί και πέρα, ο Λεκλέρ πήρε την 4η, ο Ράσελ την 5η, ο Χάμιλτον την 6η, ο Αλμπόν την 7η, ο Μπορτολέτο την 8η, ο Αντονέλι την 9η και ο Χαντζάρ τη 10η.

Το επόμενο γκραν πρι της Formula 1 είναι στο Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.