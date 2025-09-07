Έξαλλος με τον Μαξ Φερστάπεν εξαιτίας μιας κίνησής του στην εκκίνηση του γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα ήταν ο Λάντο Νόρις, όπως έδειξε και ο σχόλιό του στον ασύρματο.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull ήταν στην pole position και για να μη χάσει την 1η θέση μετά την ευθεία της εκκίνησης αποφάσισε να περάσει το σικέιν, προκαλώντας την οργή του οδηγού της McLaren.

«Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος; Στην αρχή με σπρώχνει στο γρασίδι και μετά κόβει το σικέιν», είπε ο Νόρις, με τους ανθρώπους της Red Bull να λένε στον Φερστάπεν ότι θα πρέπει να δώσει την 1η θέση στον Νόρις.

Ο κάτοχος του τίτλου όντως το έκανε, στον 4ο γύρο όμως κατάφερε να προσπεράσει τον Βρετανό και να βρεθεί ξανά στην 1η θέση.