Ο 57χρονος πατέρας και κάτοικος των Northern Beaches, Mercury Psillakis (Μερκούρης Ψυλλάκης), ο οποίος δέχθηκε φονική επίθεση από έναν «τεράστιο» καρχαρία το Σάββατο το πρωί, ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW Police) και την Surf Life Saving NSW, οι οποίοι περιέγραψαν το περιστατικό ως «τρομερή τραγωδία». Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ των παραλιών Dee Why και Long Reef, περίπου 100 μέτρα βόρεια του surf club, με τα σωστικά συνεργεία να φτάνουν λίγο μετά τις 10 π.μ. Ο Mercury Psillakis μπήκε στη θάλασσα στις 9:30 π.μ. μαζί με μια ομάδα φίλων πριν τραβηχτεί στην ακτή από φίλους και αυτόπτες μάρτυρες μετά την επίθεση. Παρά την ανάσυρσή του από το νερό του, ο Psillakis δυστυχώς έχασε και τα δύο του πόδια και πέθανε μέσα στη θάλασσα.

Ο Detective Τζον Duncan δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο κ. Psillakis υπέστη «καταστροφικούς τραυματισμούς» και ότι «έχασε αρκετά άκρα». Ο Duncan πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες να σωθεί η ζωή του έμπειρου σέρφερ ήταν «ανεπιτυχείς» και ότι η «ανάνηψη» δεν ήταν δυνατή καθώς είχε «χάσει πολύ αίμα». Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «τρομερή τραγωδία», με τον Psillakis να αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαρία και μια μικρή κόρη. «Κατανοούμε ότι αφήνει πίσω του μια σύζυγο και μια μικρή κόρη, καθώς άυριο είναι η Ημέρα του Πατέρα, είναι ιδιαίτερα τραγικό», είπε.

Ο Mercury Psillakis και ο δίδυμος αδελφός του, Μάικ, ζούσαν στο Dee Why από παιδιά και περιγράφονταν από την κοινότητα ως «ζεστοί και φιλόξενοι». «Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Psillakis, ζουν εδώ και πάντα ήταν ενεργοί στην κοινότητα», δήλωσε ένας κάτοικος στην Daily Telegraph. Ο αιφνίδιος θάνατος του Psillakis έχει συγκλονίσει την ενωμένη κοινότητα των Northern Beaches, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι οι δύο αδελφοί ήταν αγαπημένα μέλη της σκηνής του σερφ. Ο Μάικ είναι γνωστός κατασκευαστής σανίδων σερφ και διευθύνει την επιχείρηση Psillakis Surfboards, ενώ ο Mercury συμμετείχε σε πολλούς κοινοτικούς συλλόγους και ομάδες, όπως η Long Reef Boardriders Association.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ΜΜΕ της Αυστραλίας φέρεται να απεικονίζονται πλάνα από από την επίθεση του καρχαρία στον Psillakis.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

«Το σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στα κύματα και μερικοί άνθρωποι το ανέσυραν, αλλά οι προσπάθειες να σωθεί η ζωή του ήταν ανεπιτυχείς», δήλωσε ο Duncan. «Ο άνδρας ήταν έμπειρος σέρφερ. Ήταν εκεί με αρκετούς φίλους και είχε μπει στο νερό μόλις μισή ώρα πριν». Ο Psillakis πιστεύεται ότι ήταν περίπου 50 μέτρα πίσω από τα κύματα και 100 μέτρα από την παραλία όταν δέχθηκε τη μοιραία δαγκωνιά. «Είναι ένα από εκείνα τα ατυχήματα που συμβαίνουν πολύ σπάνια», πρόσθεσε ο Duncan. Ο Mark Morgenthal, που βρισκόταν στο νερό τη στιγμή της επίθεσης, είπε στο Sky News ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει και ότι φαινόταν να έχει μήκος περίπου «6 μέτρα».

«Κάποιος φώναζε, “Δεν θέλω να με δαγκώσει, δεν θέλω να με δαγκώσει, μην με δαγκώσεις”, και είδα το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό. Ήταν τεράστιο», είπε ο Morgenthal. «Μετά είδα και την ουρά να κινείται και η απόσταση μεταξύ της ραχιαίας πτέρυγας και της ουράς φαινόταν περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε φαινόταν σαν καρχαρίας 6 μέτρων», συμπλήρωσε. Η αστυνομία των Northern Beaches έκλεισε την παραλία και συνεργάζεται με ειδικούς από το Department of Primary Industries για να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία. «Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τη σανίδα και το σώμα του άνδρα. Το Department of Primary Industries είναι ο κύριος φορέας για τέτοιες επιθέσεις όσον αφορά το είδος του καρχαρία. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνά τους, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες για το είδος», δήλωσε ο Duncan.

Σύμφωνα με το sky news Australia η αστυνομία ανέφερε ότι δύο τμήματα της σανίδας ανακτήθηκαν και εστάλησαν για ειδική εξέταση, με μάρτυρες να δηλώνουν ότι τη διέλυσε ο καρχαρίας. Ο Duncan επιβεβαίωσε αργότερα ότι η σανίδα του Psillakis είχε σπάσει στα δύο.

Η παραλία έκτοτε έχει αποκλειστεί πλήρως, με τις αρχές να κλείνουν όλες τις παραλίες από Manly έως Narrabeen μέχρι νεοτέρας. Ο πρόεδρος της Surf Life Saving Sydney Northern Beaches, Rod McGibbon, δήλωσε ότι η παραλία Dee Why θα παραμείνει κλειστή για «48 έως 72 ώρες», ενώ όλες οι παραλίες μεταξύ Narrabeen και Manly για «24 ώρες». «Ήταν φρικτό, δεν είχαμε εθελοντές εκεί, κάποιοι σέρφερς έφεραν το θύμα στην παραλία και μετά οι ομάδες μας ενεργοποιήθηκαν με drones, jet skis και άλλα μέσα στο νερό», δήλωσε ο McGibbon.

Συγκινητικές στιγμές

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχτηκαν μετά την επίθεση, με τον αδελφό του θύματος, Μάικ, να πέφτει στο έδαφος από τη θλίψη όταν έφτασε στην παραλία. Η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του θύματος, Μαρία, φαινόταν να κλαίει και να αγκαλιάζεται καθώς καθόταν στην άμμο. Η μητέρα του Psillakis ήταν επίσης εμφανώς συγκλονισμένη και δυσκολευόταν να σταθεί, με τα μέλη της οικογένειας με τους σέρφερς να την παρηγορούν.

Η Surf Life Saving NSW δήλωσε ότι ο άνδρας έκανε σερφ με ομάδα σε μη φυλασσόμενη περιοχή της παραλίας βόρεια του πύργου ναυαγοσωστών.