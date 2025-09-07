Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Με χρήση #διασωστικής_σειράς απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας τραυματισμένος από ΕΙΧ όχημα, συνέπεια τροχαίου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., στην Επαρχ.Οδό Μεταμόρφωσης – Νικήτη #Χαλκιδική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

πηγή: ΑΠΕ