Με ένα απόσπασμα από τη δική του ομιλία της Παρασκευής αντέδρασε ο Αλέξης Τσίπρας στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και στην συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, ο οποίος άφησε αιχμές εναντίον του.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανήρτησε το σημείο της ομιλίας του που χαρακτηρίζει τις παροχές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός «ψηφοθηρία» και ότι με αυτές προσπαθεί να προσελκύσει «εκλογική πελατεία».

Στην τοποθέτηση του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε συγκεκριμένα: «Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση σχετικά με την επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα, που παραμένει εν ενεργεία βουλευτής, αφορά τον χώρο της Αριστεράς. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική γιατί οδήγησε το κόμμα που ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε σε δύο συντριπτικές ήττες. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Γνωρίζετε πώς έχω πορευθεί πολιτικά. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Τσίπρα το 2019 και το 2023. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σχετικά με το δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι υπάρχουν συμφέροντα, Μέσα, επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Γιατί το κάνουν, ποιον εξυπηρετούν, αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδρασή τους στην κυβέρνηση, συμβαίνουν πάντα στο χώρο της πολιτικής, δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά.