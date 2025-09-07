Αναβρασμό προκαλεί μια γυναίκα που πληρώνει χιλιάδες δολάρια σε όποιον της βρει πλούσιο γαμπρό, ώστε να παντρευτούν, να την αφήσει έγκυο και στη συνέχεια να τον χωρίσει για να παίρνει υπέρογκη διατροφή.

«Θα σού δώσω 100.000 δολάρια αν βρεις κάποιον να παντρευτώ και 300.000 δολάρια αν είναι πλούσιος, με αφήσει έγκυο και μετά τον χωρίσω», είπε η 33χρονη Aella, προκαλώντας φρενίτιδα στο διαδίκτυο

«Είσαι πόρνη, θα έπρεπε να ντρέπεσαι», έγραψαν χρήστες του διαδικτύου για τη γυναίκα που εργάζεται στο Onlyfans, με την ίδια να απαντά: «Η αγάπη την εποχή του καπιταλισμού»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η 33χρονη δεν δέχεται για γαμπρό τον οποιοδήποτε, αλλά ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί μια σειρά από κριτήρια.

«Είμαι ένα πολύ περίεργο άτομο. Δεν ήταν δύσκολο να βρω ανθρώπους για να βγω ραντεβού ή άνδρες πρόθυμους να με παντρευτούν, αλλά οι άνθρωποι που θέλω να παντρευτώ είναι μια εξαιρετικά μικρή ομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «θα ήθελα έναν άνδρα που είναι πλήρως αφοσιωμένος στην πολυγαμία και με δυσοίωνη σεξουαλικότητα, ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά παρόμοιο επίπεδο πλούτου με μένα ώστε να μην χρειάζεται να τον στηρίζω οικονομικά, ο οποίος θέλει παιδιά, και ο οποίος αποδέχεται πλήρως τον εαυτό του».

Ξεκαθάρισε δηλαδή, πως θα ήθελε έναν πλούσιο άνδρα, με πονηρό μυαλό και σε ηλικία που είναι για δέσμευση.

«Ιδανικά», σημείωσε, «ο κατάλληλος θα είναι κάποιος που θα με κάνει μητέρα, θα αφήσει να τον χωρίσω και θα πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια για να με διαγράψει από τη ζωή του».

Όπως ήταν λογικό, οι δηλώσεις της ξεσήκωσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μη ξέρουν αν τα εννοεί ή τα ανέφερε ειρωνικά για να ακουστεί το όνομά της.