Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν δύο αλλοδαποί δύτες, οι οποίοι έκαναν ελεύθερη κατάδυση στη θαλάσσια περιοχή του Μύτικα. Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προπονητικής τους δραστηριότητας, εν όψει επικείμενου πρωταθλήματος ελεύθερης κατάδυσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε ότι δύο άτομα χρειάζονταν άμεση ιατρική φροντίδα μετά από προπόνηση σε ελεύθερη κατάδυση.

Πρόκειται για έναν 49χρονο Ιταλό και έναν 45χρονο Ρώσο, οι οποίοι παρελήφθησαν από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι Περιγιαλιού Λευκάδας. Από εκεί, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Ο 49χρονος έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο 45χρονος παραμένει νοσηλευόμενος.