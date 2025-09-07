Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε την Παρασκευή τη Λευκορωσία με το εντυπωσιακό σκορ 5-1 και ετοιμάζεται αύριο να αντιμετωπίσει τη Δανία. Εμείς μπήκαμε στα αποδυτήρια και κάναμε πέντε ερωτήσεις σε τέσσερις από τους διεθνείς μας, τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Χρήστο Ζαφείρη και το Χρήστο Μουζακίτη για να τους γνωρίσουμε καλύτερα εκτός γηπέδου.

Τους ρωτήσαμε ποιο ήταν το πρώτο ρούχο που αγόρασαν με τον πρώτο τους μισθό, ποιο application θα γελάσουμε πολύ αν μάθουμε ότι έχουν κατεβάσει στο κινητό τους, ποιον θεωρούν τον influencer της ομάδας, ποιος ηθοποιός θα ήθελαν να τους υποδυθεί αν γυριζόταν ταινία με την Εθνική ομάδα και με ποιον συμπαίκτη τους ΔΕΝ θα ήθελαν να μοιραστούν για μια εβδομάδα το κινητό τους και γιατί. Πάμε να δούμε τι απάντησαν:

Κωνσταντίνος Τζολάκης

Ποιο ήταν το πρώτο designer ρούχο που αγόρασες με το δικό σου paycheck;

Δεν φοράω ρούχα από επώνυμα brands.

Ποιος από τους συμπαίκτες σου έχει την πιο influencer attitude;

Ο Κώστας Τσιμίκας.

Ποιο application στο κινητό σου θα γελούσαμε πολύ αν βλέπαμε ότι έχεις κατεβάσει;

Toν γκρινιάρη.

Aν γινόταν ταινία με την Εθνική ποιος ηθοποιός θα ήθελες να σε υποδυθεί και γιατί;

Ο Χρήστος Σπανός γιατί λένε ότι μου μοιάζει.

Aν έπρεπε υποχρεωτικά να μοιραστείς το κινητό σου για μια εβδομάδα με κάποιον συμπαίκτη σου ποιον δεν θα διάλεγες και γιατί;

Τον Γιώργο Μασούρα γιατί μου το έχει πάρει πολλές φορές και το έχει κρύψει.

Kωνσταντίνος Καρέτσας

Ποιο ήταν το πρώτο designer ρούχο που αγόρασες με το δικό σου paycheck;

Τα παπούτσια Nike Air Jordan 4.

Ποιος από τους συμπαίκτες σου έχει την πιο influencer attitude;

O Kώστας Τσιμίκας.

Ποιο application στο κινητό σου θα γελούσαμε πολύ αν βλέπαμε ότι έχεις κατεβάσει;

Το Brawl Stars.

Aν γινόταν ταινία με την Εθνική ποιος ηθοποιός θα ήθελες να σε υποδυθεί και γιατί;

O Al Pacino γιατί έχω τρέλα με την ταινία Scarface.

Aν έπρεπε υποχρεωτικά να μοιραστείς το κινητό σου για μια εβδομάδα με κάποιον συμπαίκτη σου ποιον δεν θα διάλεγες και γιατί;

Τον Χρήστο Τζιόλη γιατί δεν πρέπει να δει τα μηνύματά μου.

Χρήστος Ζαφείρης

Ποιο ήταν το πρώτο designer ρούχο που αγόρασες με το δικό σου paycheck;

Ένα ζευγάρι παπούτσια με την υπογραφή Dior.

Ποιος από τους συμπαίκτες σου έχει την πιο influencer attitude;

O Kώστας Τσιμίκας.

Ποιο application στο κινητό σου θα γελούσαμε πολύ αν βλέπαμε ότι έχεις κατεβάσει;

Το Ηill Climb Racing.

Aν γινόταν ταινία με την Εθνική ποιος ηθοποιός θα ήθελες να σε υποδυθεί και γιατί;

O Κύριος Τούμνους γιατί κάποιοι λένε ότι μου μοιάζει και με φωνάζουν έτσι πχ. ο Λάζαρος Ρότα.

Aν έπρεπε υποχρεωτικά να μοιραστείς το κινητό σου για μια εβδομάδα με κάποιον συμπαίκτη σου ποιον δεν θα διάλεγες και γιατί;

Τον Χρήστο Τζόλη γιατί θα με εκθέσει.

Χρήστος Μουζακίτης

Ποιο ήταν το πρώτο designer ρούχο που αγόρασες με το δικό σου paycheck;

Μια δημιουργία με την υπογραφή Off White.

Ποιος από τους συμπαίκτες σου έχει την πιο influencer attitude;

O Kωνσταντίνος Τζολάκης.

Ποιο application στο κινητό σου θα γελούσαμε πολύ αν βλέπαμε ότι έχεις κατεβάσει;

Το Candy Crush.

Aν γινόταν ταινία με την Εθνική ποιος ηθοποιός θα ήθελες να σε υποδυθεί και γιατί;

Ο Άρης Τσάπης γιατί είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός.

Aν έπρεπε υποχρεωτικά να μοιραστείς το κινητό σου για μια εβδομάδα με κάποιον συμπαίκτη σου ποιον δεν θα διάλεγες και γιατί;

Τον Παναγιώτη Ρέτσο γιατί δεν τον εμπιστεύομαι (τρολάρει.)