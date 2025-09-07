Την πρόκριση για τους προημιτελικούς του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει η Τουρκία, πήρε η Πολωνία, η οποία νίκησε με 80-72 τη Βοσνία για τη φάση των «16».

Με το δίδυμο των Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα να είναι ασταμάτητο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Πολωνοί βασίστηκαν στις συνεργασίες τους για να κάμψουν την αντίσταση των Βόσνιων, που έκαναν ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο.

Ωστόσο, η βαλκανική ομάδα ατύχησε να χάσει προς το τέλος του αγώνα με τραυματισμό τον Τζον Ρόμπερσον, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε η παραμονή στον πάγκο του Γιουσούφ Νούρκιτς, όταν οι Βόσνιοι χρειάζονταν το ταλέντο και την εμπειρία του. Ο προπονητής του τον ξαναέβαλε στο παρκέ στο 36΄ και με τη διαφορά στο -8 για την ομάδα του, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72

Πολωνία (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (2), Μπαλτσερόφσκι 7, Σοκολόφσκι 10 (2), Λόιντ 28 (3), Πονίτκα 19 (3), Λατσζίνσκι, Ολέινιτσακ 7, Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτς.

Βοσνία (Άντις Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 20 (1), Ρόμπερσον 19 (5), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Άτιτς 8 (1), Γκέγκιτς 8, Πέναβα, Λάζιτς 8, Βράμπατς 3 (1), Καμένιας 3.