Φίλος του Mercury Psillakis αποκάλυψε την ηρωική πράξη του ομογενή σέρφερ πριν τον κατασπαράξει καρχαρίας σε παραλία στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με το abc.net.au, ο Τόμπι Μάρτιν, δήλωσε ότι ο Psillakis όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του καρχαρία, κάλεσε τον κόσμο να βγει στην ακτή. Καθώς ο ίδιος επιχειρούσε να βγει από το νερό, ο καρχαρίας -που εκτιμάται ότι ήταν λευκός και είχε μήκος 3,4 έως 3,6 μέτρα- κινήθηκε κατευθείαν προς το μέρος του και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ακρωτηριάζοντας μέλη του σώματός του.

«Ήταν γεμάτος ζωντάνια, προσέγγιζε συνεχώς μέλη της κοινότητας για να τους μιλήσει», είπε, αναφέροντας ότι εκτός από παθιασμένος σέρφερ ήταν εξαιρετικός πατέρας, σύζυγος, γιος και φίλος.

«Ήταν στωικός και ηρωικός μέχρι το τέλος. Η ασφάλεια των άλλων ήταν πιο σημαντική για εκείνον από την αυτοσυντήρηση», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, ότι η επίθεση σημειώθηκε στο Long Reef και ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα, με την αστυνομία να εντοπίζει τη σανίδα του νερό κομμένη στη μέση.