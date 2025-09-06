Σχεδόν 100 πυροσβέστες μάχονται με φωτιά σε κτίριο εννέα ορόφων στο White City του Λονδίνου.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης 15 πυροσβεστικά οχήματα, με τη φωτιά να επηρεάζει κυρίως τους πάνω ορόφους του κτιρίου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Το κτίριο είναι το παλιό BBC Television Centre, που υπήρξε η έδρα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού μέχρι το 2013.

Η οδός Wood Lane είναι κλειστή για την κυκλοφορία και συνιστάται στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Δύο 32μετρες περιστρεφόμενες σκάλες χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση της φωτιάς από ύψος, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.