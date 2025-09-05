Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε «πολύ προχωρημένες» διαπραγματεύσεις με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και τους κάλεσε να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Αν δεν αφήσουν τους ομήρους, θα είναι άσχημα».

«Από τα 20 άτομα, κάποιοι μπορεί να έχουν πεθάνει πρόσφατα», παραδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τους ομήρους βάζουν το Ισραήλ σε δύσκολη θέση», πρόσθεσε.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ανοίγει το δρόμο ώστε η Ουάσινγκτον να χαρακτηρίσει χώρες σε όλο τον κόσμο ως «χώρα υποστηρικτής παράνομης κράτησης» και να επιβάλει ποινικά μέτρα, όπως κυρώσεις, σε όσες θεωρεί ότι κρατούν παράνομα Αμερικανούς.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της διοίκησης δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν χώρες που κρατούν παράνομα Αμερικανούς, καθώς και εκείνες που εφαρμόζουν «διπλωματία ομήρων», όπως η Κίνα, το Ιράν και το Αφγανιστάν, οι οποίες θα εξεταστούν για πιθανή ένταξη στη λίστα.

Ένας δεύτερος ανώτατος αξιωματούχος είπε ότι οι κυρώσεις θα είναι ανάλογες με τις που εφαρμόζονται στις «Οργανώσεις Ξένου Τρομοκράτη» και θα περιλαμβάνουν μέτρα όπως κυρώσεις, έλεγχο εξαγωγών και απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ σε όσους θεωρούνται συνδεδεμένοι με παράνομες κρατήσεις.

«Σήμερα αλλάζουν όλα όσον αφορά τα κράτη-παραβάτες και τα καθεστώτα που νομίζουν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιόνια», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος. «Σήμερα χαράζουμε μια πολύ σαφή γραμμή. Δεν θα χρησιμοποιείτε Αμερικανούς ως μέσο διαπραγμάτευσης».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα στην επιστροφή Αμερικανών που κρατούνται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η διοίκηση έχει εξασφαλίσει την επιστροφή 72 Αμερικανών, μεταξύ αυτών από τη Ρωσία και το Αφγανιστάν.

Με τη νέα πολιτική, οι ΗΠΑ θα ειδοποιούν πρώτα τη χώρα όπου έχει σημειωθεί παράνομη κράτηση, δίνοντάς της χρόνο να δράσει πριν επιβληθούν κυρώσεις. Οι κυρώσεις μπορούν επίσης να αρθούν αν υπάρξει πρόοδος, με στόχο τη δημιουργία «πολύ ισχυρού κινήτρου» ώστε οι χώρες να σκεφτούν πριν κρατήσουν Αμερικανούς και να επιστρέψουν όσους ήδη κρατούν.

Σε περιπτώσεις όπως το Ιράν ή η Ρωσία, αναμένεται αλλαγή πολιτικής. Πιστεύεται ότι η Ρωσία κρατά εννέα Αμερικανούς, ενώ περίπου οκτώ βρίσκονται υπό κράτηση στο Ιράν.

Το Ιράν, που έχει χαρακτηριστεί «Κράτος Υποστηρικτής Τρομοκρατίας» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπόκειται ήδη σε αυστηρές κυρώσεις. Η Ρωσία επίσης υπόκειται σε βαριές κυρώσεις λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Τον Μάιο, πηγή κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως δώσει στη Μόσχα λίστα με εννέα Αμερικανούς κρατούμενους στη Ρωσία, των οποίων την επιστροφή επιθυμεί η Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα φέτος, η διοίκηση Τραμπ εξασφάλισε την απελευθέρωση του Μαρκ Φόγκελ, Αμερικανού δασκάλου και πρώην υπαλλήλου της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα, καθώς και της ρωσο-αμερικανίδας μπαλαρίνας Ξενια Καρελίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν επίσης ένταση σχετικά με απαγορεύσεις εξόδου, τις οποίες το Πεκίνο έχει χρησιμοποιήσει για Κινέζους και ξένους υπηκόους, συχνά σε σχέση με πολιτικές διαφορές, ρυθμιστικές ή ποινικές έρευνες.

Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κινεζική κυβέρνηση είχε εμποδίσει έναν υπάλληλο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ που επισκεπτόταν την Ασία σε προσωπική ικανότητα να φύγει από τη χώρα.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για κρατήσεις Αμερικανών στη Βενεζουέλα.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Global Reach, που εργάζεται για την επιστροφή Αμερικανών ομήρων ή κρατούμενων παράνομα στο εξωτερικό, χαιρέτισε την απόφαση της Παρασκευής.

«Αυτή η χαρακτηριστική ένδειξη θα δώσει πραγματική δύναμη στις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να φέρει πίσω τους κρατούμενους Αμερικανούς και να αποτρέψει τα παραβάτη κράτη από το να ασχολούνται με ‘διπλωματία ομήρων’», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μίκυ Μπέργκμαν σε ανακοίνωσή του.