Σοκάρει η είδηση ότι ένας 63χρονος σήμερα άνδρας συνελήφθη στα Πετράλωνα και πήρε το δρόμο για τη φυλακή, όντας για πολλά χρόνια φυγόποινος για κατάχρηση ενός ανήλικου κοριτσιού σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, τραβώντας μάλιστα βίντεο με τις πράξεις του.

Για σχεδόν δύο χρόνια, μεταξύ 2016-2017, όταν η ανήλικη ήταν μόλις 15-16 ετών ο 63χρονος σήμερα άνδρας εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του έδειχναν οι γονείς του κοριτσιού. Ο ίδιος σκαρφίστηκε κάθε λογής ψέμα, ακόμη κι ότι ανήκει σε μυστικιστική αίρεση, προκειμένου να πείσει το ανήλικο κορίτσι να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να πείσει την τότε ανήλικη ότι θα τη μυήσει στα μυστικά του έρωτα και προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες μάλιστα δεν δίσταζε να βιντεοσκοπεί και να αποθηκεύει στο κινητό του τηλέφωνο.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών, όμως, κατάφερνε να διαφεύγει της σύλληψης και της φυλάκισης. Τελικά, το πρωί της Τετάρτης, εντοπίστηκε στην περιοχή των Πετραλώνων από αστυνομικού της Ασφάλειας που του πέρασαν χειροπέδες.