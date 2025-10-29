Σε δικαστική διαμάχη φαίνεται πως οδηγείται η υπόθεση του σοκαριστικού ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Ιουλίου 2025 στο Κολωνάκι, όταν ένα πολυτελές τζιπ, χωρίς οδηγό, κινήθηκε ανεξέλεγκτα και έπεσε με την όπισθεν πάνω σε εστιατόριο της οδού Λουκιανού, τραυματίζοντας 12 άτομα. Μεταξύ των τραυματιών βρισκόταν και ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης, ο οποίος πλέον σκοπεύει να κινηθεί νομικά, διεκδικώντας αποζημίωση που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το δυστύχημα είχε προκαλέσει πανικό στους θαμώνες του πολυσύχναστου καταστήματος, καθώς το όχημα εισέβαλε με ορμή στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου, παρασύροντας τραπέζια και καρέκλες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου έξι από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν για αρκετές ημέρες, ανάμεσά τους και ο Φαρσαράκης, ο οποίος, σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, παγιδεύτηκε κάτω από το βαρύ όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών για να απεγκλωβιστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός φωτογράφος, μαζί με τα δύο μοντέλα που τον συνόδευαν εκείνο το βράδυ στο εστιατόριο, προχωρούν στην κατάθεση αγωγών συνολικού ύψους που αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο δικηγόρος έξι εκ των τραυματιών, Τέλλος Αγαπηνός, δήλωσε σχετικά:

«Η δικηγορική εταιρεία μας εκπροσωπεί έξι τραυματίες του συγκεκριμένου ατυχήματος. Οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν τεράστια ταλαιπωρία. Ένας εξ αυτών νοσηλεύτηκε στην εντατική για περισσότερο από έναν μήνα και έχασε 20 κιλά μυϊκής μάζας, ενώ ακόμη δεν γνωρίζει το εύρος της βλάβης που έχει υποστεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «κανένας από τους τραυματίες δεν έχει επιστρέψει στην εργασία του μέχρι σήμερα. Οι αγωγές είναι έτοιμες και θα κατατεθούν σύντομα, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά πιθανότατα το ένα εκατομμύριο ευρώ, ίσως και τα δύο. Το μόνο που καθυστερεί τη διαδικασία είναι η έλλειψη πρόσβασης στην ποινική δικογραφία, καθώς η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την προανάκριση».