Η ταινία «The Ballad of a Small Player» του Έντουαρντ Μπέργκερ, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελλουράιντ και μπορείτε να απολαύσετε στο Netflix, αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη και επιβλητική ιστορία για τη λαιμαργία, τη λύτρωση και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λόρενς Όσμπορν (2014), η ταινία διαδραματίζεται στο Μακάο, την πολύχρωμη πρωτεύουσα του ασιατικού τζόγου, και επικεντρώνεται στον Ντόιλ, έναν καταρρακωμένο Βρετανό τζογαδόρο που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν και τα τεράστια χρέη του.

Ο Κόλιν Φάρελ, σε μια από τις πιο ώριμες και συναρπαστικές ερμηνείες της καριέρας του, υποδύεται τον Ντόιλ με εκρηκτική ενέργεια και εύθραυστη ευαισθησία, αποτυπώνοντας έναν άνδρα που κυνηγάει την τύχη και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα.

Όπως αναφέρει το thewrap.com, o Μπέργκερ, γνωστός για το «All Quiet on the Western Front» και το «Conclave», δημιουργεί εδώ ένα φιλμ που κινείται ανάμεσα στο νουάρ, το ρομαντικό δράμα και το υπερφυσικό, χτίζοντας μια ατμόσφαιρα που ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

Με την υπογραφή του να είναι εμφανής σε κάθε καρέ, από τα έντονα χρώματα και τα κοντινά πλάνα μέχρι τον σχεδιασμό των κοστουμιών, ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί την πολυτέλεια και την αποσύνθεση του Μακάο για να σχολιάσει τη ματαιοδοξία και την ανθρώπινη απληστία.

Ο Ντόιλ, εθισμένος στο ποτό, στα ναρκωτικά και στον τζόγο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τελεσίδικη προθεσμία: να εξοφλήσει 145.000 HKD (€17.400)μέσα σε τρεις ημέρες ή να χαθεί οριστικά.

Δίπλα του, οι Τίλντα Σουίντον και Φάλα Τσεν ενσαρκώνουν δύο γυναικείες φιγούρες που λειτουργούν ως καθρέφτες της ψυχής του. Η Σουίντον, ως η εκκεντρική Σίνθια Μπλάιθ, προσωποποιεί την τρέλα και την αυτοκαταστροφή, ενώ η Τσεν, ως Ντάο Μινγκ, αντιπροσωπεύει τη γαλήνη και την πιθανότητα λύτρωσης. Η χημεία τους με τον Φάρελ είναι εκρηκτική και προσδίδει στο φιλμ συναισθηματικό βάθος.

Το υπερφυσικό στοιχείο, αν και διακριτικό, λειτουργεί ως μεταφορά για τον εσωτερικό δαίμονα του ήρωα -την αδυναμία του να ξεφύγει από τις αμαρτίες του. Ο Μπέργκερ συνθέτει έτσι μια ιστορία για την ανθρώπινη ανάγκη εξιλέωσης, τη φθορά της ψυχής και την ελπίδα που επιμένει.