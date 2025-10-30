Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,058 δισεκατομμύριο ευρώ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2025 η Eurobank.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,033 δισ. ευρώ και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 26 εκατ.ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους 58 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,28 ευρώ και 16,2% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 11,8% σε 557 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2025 και να συνεισφέρουν 52,7% στη κερδοφορία του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 10,3% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε 370 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,8% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 94,0% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,9% και 15,5% αντίστοιχα.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 3,3 δισ ευρώ το εννεάμηνο 2025, εκ. των οποίων 2 δισ ευρώ στην Ελλάδα και 1,2 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 54,3 δισ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων 36 δισ.ευρώ στην Ελλάδα, 8,6 δισ.ευρώ στην Κύπρο και 8,7 δισ.ευρώ στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 32,6 δισ.ευρώ τα στεγαστικά σε 12,9 δισ.ευρώ και τα καταναλωτικά σε 4,8 δισ.ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 0,9 δισ.ευρώ το Γ’ τρίμηνο 2025, μετά από μείωση ύψους 0,5 δισ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 79 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων 43,4 δισ.ευρώ στην Ελλάδα, 23,3 δισ.ευρώ στην Κύπρο και 9,7 δισ.ευρώ στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 180,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 9,3 δισ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 14 δισ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.