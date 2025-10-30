Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο προπονητής της Γιουβέντους, αντικαθιστώντας τον Ιγκόρ Τούντορ που απολύθηκε μετά τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα.

Οκτώ συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη, τέσσερις αγώνες χωρίς γκολ και τρεις συνεχόμενες ήττες μετρούσαν οι «μπιανκονέρι», οι οποίοι κινδύνευαν από νωρίς να μείνουν εκτός στόχων. Κάτι έπρεπε να αλλάξει επομένως και αυτό που άλλαξε είναι ο προπονητής.

Η Γιούβε αποφάσισε την απόλυση του Τούντορ και ο αντικαταστάτης του είναι ο Σπαλέτι, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (30/10). Οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις τις τελευταίες μέρες και δεν άργησαν να φτάσουν σε συμφωνία, η οποία προβλέπει τα εξής: Συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν με αυτόματη ανανέωση για ένα ή δύο χρόνια σε περίπτωση εξασφάλισης μιας θέσης στο Champions League, με τις ετήσιες απολαβές να είναι στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο Σπαλέτι, πρώην προπονητής των Νάπολι, Ρόμα, Ίντερ και εθνικής Ιταλίας, όπως και της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, υπέγραψε το συμβόλαιό του και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επισήμως από τους «μπιανκονέρι», οι οποίοι την Τετάρτη (29/10) επέστρεψαν στις νίκες με το 3-1 επί της Ουντινέζε, έχοντας υπηρεσιακό προπονητή τον Μάσιμο Μπραμπίλα.