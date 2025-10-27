Ο Ίγκορ Τούντορ δεν είναι πλέον ο προπονητής της Γιουβέντους. Το επίσημο ανακοινωθέν αναμένεται, ωστόσο η απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί στον Κροάτη τεχνικό.

Η απόφαση ήρθε μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, η τελευταία χθες βράδυ εντός έδρας από τη Λάτσιο, μετά τις ήττες από Κόμο και Ρεάλ. Η Γιουβέντους βρίσκεται για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς νίκη, με συνολικά οκτώ αγώνες χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, στους 4 τελευταίους αγώνες η ομάδα του Τορίνο να καταφέρει να σκοράρει.

Όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport για την αντικατάσταση του Τούντορ, φαίνεται ότι η Γιουβέντους θα επιλέξει λύση από το εσωτερικό της ομάδας, με τον Μάσιμο Μπραμπίλα, προπονητή της Next Gen, να βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφίων για την αναμέτρηση της Τετάρτης απέναντι στην Ουντινέζε.