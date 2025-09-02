Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εκπληκτικός» που βλέπει ότι η κάποτε «ισχυρότερη» ομάδα πίεσης του Ισραήλ στο Κογκρέσο δεν έχει πλέον την ίδια επιρροή, καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικανοί, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν κριτική για τη θανατηφόρα επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στο Daily Caller στο Οβάλ Γραφείο, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πριν από δύο δεκαετίες το Ισραήλ είχε «το ισχυρότερο λόμπι στο Κογκρέσο από οτιδήποτε άλλο», αλλά ότι από τότε η επιρροή του έχει μειωθεί.

Trump laments that 15 years ago the Israel lobby was the “strongest” lobby in Congress, but now it’s “under siege” by the Squad.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/bZi6wy1yM0 — AF Post (@AFpost) September 2, 2024

«Το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο. Σήμερα, δεν έχει τόσο ισχυρό λόμπι. Είναι εκπληκτικό», είπε.



«Υπήρχε μια εποχή που δεν μπορούσες να μιλήσεις άσχημα, αν ήθελες να γίνεις πολιτικός, δεν μπορούσες να μιλήσεις άσχημα. Αλλά σήμερα, έχεις την AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) και άλλους τρεις, και έχεις όλους αυτούς τους τρελούς, και πραγματικά, το έχουν αλλάξει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους προοδευτικούς νομοθέτες που έχουν εκφράσει έντονα την κριτική τους για την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ.



«Το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο λόμπι που έχω δει ποτέ. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο του Κογκρέσου, και τώρα δεν τον έχουν, ξέρεις, είμαι λίγο έκπληκτος που το βλέπω αυτό», είπε.



Οι δηλώσεις του ήρθαν ως απάντηση σε μια ερώτηση που αναφερόταν σε μια δημοσκόπηση του Pew του Μαρτίου, η οποία έδειξε ότι το 53% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει πλέον αρνητική άποψη για το Ισραήλ, σε σύγκριση με το 42% το 2022. Ο δημοσιογράφος σημείωσε την ύπαρξη ενός αυξανόμενου μπλοκ εντός των Ρεπουμπλικάνων που υποστηρίζουν το κίνημα «America First» και είναι σκεπτικοί ως προς την υποστήριξη προς το Ισραήλ.



Μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac την περασμένη εβδομάδα έδειξε επίσης ότι το 60% των ψηφοφόρων αντιτίθεται στην αποστολή πρόσθετης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ — η υψηλότερη αντίθεση από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες, συμπεριλαμβανομένου του 77% των Δημοκρατικών, δήλωσαν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.



Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 Παλαιστινίους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Η στρατιωτική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμό.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Γιοάβ Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης μια κατηγορία γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο για τον πόλεμο του στον θύλακα.

Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο της κοινής γνώμης, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, αν και ο ισραηλινός στρατός πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, πιστεύει ότι αυτός βλάπτει τη διεθνή φήμη του Ισραήλ.



«Πρέπει να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Αλλά βλάπτει το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Μπορεί να κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζουν στον κόσμο των δημοσίων σχέσεων, και αυτό τους βλάπτει».



Ο Τραμπ είπε επίσης ότι πιστεύει ότι οι άνθρωποι «ξέχασαν την 7η Οκτωβρίου», γεγονός που οδήγησε σε αυξανόμενη αρνητική κοινή γνώμη απέναντι στο Ισραήλ.



Δήλωσε επίσης ότι «κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το Ισραήλ από εμένα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων με το Ιράν, που εξάλειψαν αυτό το πράγμα».

Ο Νετανιάχου λέει ότι ο Τραμπ αντιτίθεται σε μερική συμφωνία για τους ομήρους

Αυτή η δημοσίευση ακολουθεί την καταγγελία του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι ο Τραμπ αντιτίθεται σε μερική συμφωνία για τους ομήρους.

«Ξεχάστε τις μερικές συμφωνίες. Προχωρήστε με όλη σας τη δύναμη. Τελειώστε το», ανέφερε ο Νετανιάχου ότι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι το παράθυρο νομιμότητας του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα είναι περιορισμένο και ότι η παύση για μια μερική συμφωνία θα έβλαπτε την προσπάθεια να καταστραφεί η Χαμάς.

«Η εντύπωσή μας είναι ότι η αντίθεση του Νετανιάχου είναι γνήσια. Δεν θα συμφωνήσει σε μερική συμφωνία», ανέφεραν οι υπουργοί.



