Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι απήχθησαν κατά την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο βίντεο, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάμισι λεπτών, εμφανίζεται ένας όμηρος μέσα σε ένα όχημα που κινείται ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια.

Αυτός ακούγεται να ζητεί στα εβραϊκά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να μην προχωρήσει με τη στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζεται για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

חמאס פרסם סרטון של החטוף גיא גלבוע דלאל ושל חטוף נוסף – שצולם, לטענתם, בשבוע שעבר pic.twitter.com/5MfC7pDk8H — סודות הנגב (@News_Secrets_of) September 5, 2025

Ο όμηρος αυτός, που στο τέλος του βίντεο φαίνεται να συναντά έναν άλλο όμηρο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας και διευκρινίζει ότι το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο ούτε την ημερομηνία που αυτό μαγνητοσκοπήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ