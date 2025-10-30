Συγκλονίζουν τα πλάνα από το Νεπάλ, στα οποία καταγράφεται η στιγμή που χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από πλαγιά του Αναπούρνα, την Κυριακή, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστο χρόνο να καλύψει το καταφύγιο ορειβατών που βρίσκεται στην περιοχή Myagdi.

Η χιονοστιβάδα κατέβηκε από το βουνό με ορμητική ταχύτητα, σηκώνοντας χιόνι τριγύρω και κάνοντας ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο να μιλούν για φαινόμενο που έμοιαζε με καταιγίδα, ενώ στην περιοχή επικρατούσε πανικός, με κόσμο να φωνάζει και να τρέχει μακριά.

Ευτυχώς, οι επιβάτες βγήκαν ασφαλείς από το πυκνό χιόνι, μετά το πέρασμα της χιονοστιβάδας.