Συγκλονίζουν τα πλάνα από το Νεπάλ, στα οποία καταγράφεται η στιγμή που χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από πλαγιά του Αναπούρνα, την Κυριακή, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστο χρόνο να καλύψει το καταφύγιο ορειβατών που βρίσκεται στην περιοχή Myagdi.

Η χιονοστιβάδα κατέβηκε από το βουνό με ορμητική ταχύτητα, σηκώνοντας χιόνι τριγύρω και κάνοντας ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο να μιλούν για φαινόμενο που έμοιαζε με καταιγίδα, ενώ στην περιοχή επικρατούσε πανικός, με κόσμο να φωνάζει και να τρέχει μακριά.

A dramatic, massive avalanche was witnessed in the Annapurna North region on Tuesday, roaring down from the Himalayas and showcasing nature’s raw power.



No injuries were reported, but it highlights the need for caution and awareness.



📍 Annapurna North Base Camp, Nepal. pic.twitter.com/ckhuT0NzCi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025

Ευτυχώς, οι επιβάτες βγήκαν ασφαλείς από το πυκνό χιόνι, μετά το πέρασμα της χιονοστιβάδας.