Στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, μετά τη μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος της βουλευτού του ΚΚΕ για συκοφαντική δυσφήμιση. Η δικαστική αυτή κόντρα πυροδοτήθηκε από δηλώσεις της Λιάνα Κανέλλη σχετικά με τον τρόπο που η τότε πρόεδρος της Βουλής είχε χειριστεί την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η Λιάνα Κανέλλη, παίρνοντας τον λόγο λίγο πριν από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο που λέγεται κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι είναι η δεύτερη φορά στα 25 χρόνια κοινοβουλευτικής της παρουσίας που αντιμετωπίζει μήνυση, έπειτα από εκείνη του Ηλία Κασιδιάρη.

Η βουλευτής του ΚΚΕ κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να «φιμώσει» τον πολιτικό λόγο, λέγοντας: «Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο, ακόμη και για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς».

Η Λιάνα Κανέλλη επέμεινε στις θέσεις της, υποστηρίζοντας πως επί προεδρίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η τότε Βουλή «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Εγώ το προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή επτά φορές για να μιλάω, δεν το έχω», πρόσθεσε η ίδια.

«Εδώ είναι ξεκάθαρο, η κ. Κανέλλη με συκοφάντησε με τον πιο χυδαίο τρόπο. (…) Επί Χούντας η Κανέλλη έκανε καριέρα, ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φυλακή. Βασανίστηκαν και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια να θέτει σε αμφισβήτηση τη δικιά μου πορεία», είπε αντιστρέφοντας τα βέλη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας πως δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, αλλά κατά μίας βουλευτού «με βίλα στην Εκάλη που πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια».

«Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό. Και όταν εκτοξεύεται από την κα Κωνσταντοπούλου είναι το δεύτερο κοινοβουλευτικό μου παράσημο μετά από τη μήνυση του Ηλία Κασιδιάρη», ανταπάντησε η Λιάνα Κανέλλη.

«Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κα Κωνσταντοπούλου παραπάνω από ότι η ίδια τον εαυτό της. Στις 21 Απριλίου 1967 ήμουν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, ήμουν 13 ετών και αν αυτό λέγεται μαθητική καριέρα στη Χούντα ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ», πρόσθεσε η ίδια.