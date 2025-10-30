Ακόμη ένα σκάνδαλο στημένων αγώνων αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, όπου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του διαιτητή Λουίτζι Κατανόζο με την κατηγορία πως δωροδοκούσε συναδέλφους του προκειμένου να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των αγώνων.

Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά τη Serie B και τη Serie C, τη 2η και την 3η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του διαιτητή Λουίτζι Κατανόζο, ο οποίος φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός διαιτητής κατηγορείται ότι δωροδοκούσε, προσφέροντας ακόμη και 10.000 ευρώ, συναδέλφους του προκειμένου να μοιράζουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες στους αγώνες τους και γενικά να φροντίζουν ώστε να μπαίνουν πολλά γκολ.

Ο Κατανόζο φέρεται να συνεργαζόταν με δύο επιχειρηματίες από την Τοσκάνη που είχαν πρακτορείο στοιχημάτων και συνελήφθησαν και αυτοί με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και αθλητικής απάτης.